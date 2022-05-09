Макрон не верит в быстрое вступление Украины в Евросоюз

Президент Франции Эмманюэль Макрон не уверен, чтовступление Украины в Европейский союзсостоится быстро. Выступая в понедельник, 9 мая, на заседании Европарламента в Страсбурге, он заявил, что этот процесс может длиться "десятилетиями".

Макрон призвал к расширению сотрудничества с Киевом и предложил создать "европейское политическое сообщество" для Украины и других стран-претендентов на вступление. Оно "позволило бы открыть новое пространство для политического сотрудничества и безопасности", отметил президент Франции.

Еврокомиссия даст ответ на заявку Украины в июне

Эмманюэль Макрон также предостерег от унижения России при возможных мирных переговорах, имея ввиду Версальский договор, подписанный по завершении Первой мировой войны, который историки расценивают как унижение для Германии. Европа должна сделать все, чтобы "Украина сохранилась и Россия ее не присвоила", указал президент Франции, призвав "работать во имя мира".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что ЕК предоставит официальный ответ по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз в июне. Если Брюссель порекомендует дать Украине статус кандидата и все 27 государств-членов союза согласятся, начнутся переговоры о вступлении страны в ЕС.

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