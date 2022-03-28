 Война в Украине - 09.05.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Война в Украине - 09.05.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Золочев, 6 мая

    97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Лизун из поселка Золочев Харьковской области около своего разрушенного дома. Далее в фотохронике войны в Украине от 9 мая - Мариуполь и эвакуированные из этого города, удар по школе в Белогоровке, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Малая Рогань, 8 мая

    Разрушенный дом в селе Малая Рогань Харьковской области - одном из населенных пунктов только что освобожденных ВСУ в этом регионе Украины.

  • Харьковская область, 8 мая

    Украинские солдаты осматривают обломки сбитого российского вертолета в Харьковской области.

  • Харьков, 8 мая

    Тело убитого российского военнослужащего около Харькова.

  • Мариуполь, 7 мая

    Жительница Мариуполя в своей квартире, разрушенной в результате артиллерийских обстрелов. Большая часть Мариуполя находится под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Мариуполь, 8 мая

    Сгоревшие трамваи в Мариуполе. Разблокирование этого города военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Свет в окнах эвакуационных автобусов для жителей Мариуполя, прибывших в центр для беженцев в городе Запорожье, 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Жительница Мариуполя в эвакуационном автобусе в городе Запорожье. Среди вывезенных сюда в последние дни также были гражданские лица с территории завода "Азовсталь".

  • Запорожье, 8 мая

    Иван Андреев целует своего кота Леонардо. 8 мая в Запорожье из Мариуполя на десяти автобусах прибыло более 170 человек. За два дня до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с завода "Азовсталь" эвакуировали около 500 гражданских.

  • Прибытие автобуса из Мариуполя в Запорожье, 8 мая

    "Приказ президента выполнен: всех женщин, детей и людей пожилого возраста с "Азовстали" эвакуировали", - сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце прошлой недели.

  • Белогоровка, 7 мая

    Спасательные работы после российского удара по школе в селе Белогоровка Луганской области, в здании которой укрывались от обстрелов местные жители. По данным властей Украины, седьмого мая здесь погибли 60 человек.

  • Буча, 8 мая

    В конце прошлой недели Украину посетила председатель германского бундестага Бербель Бас. Глава немецкого парламента возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а также побывала в Буче, где была сделана эта фотография.

  • Киев, 8 мая

    Среди иностранных политиков, побывавших в Украине в последние дни, также был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства, в частности, был приглашен на церемонию вручения наград сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)...

  • Киев, 8 мая

    Среди награжденных в этот день оказался пес-сапер Патрон, получивший от президента Украины Владимира Зеленского медаль "За самоотверженную службу". Патрон помогает искать мины на освобожденных территориях, уже стал звездой соцсетей и является своего рода талисманом ГСЧС.

  • Ужгород, 8 мая

    8 мая Украину посетила первая леди США - супруга президента Джо Байдена. Джилл Байден приехала в Ужгород около границы со Словакией, где встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского - Еленой Зеленской. Фотография сделана в школе, где расселили беженцев из регионов Украины, в которых идут боевые действия.

  • Киев, 8 мая

    Национальный военно-исторический музей Украины пополнился новыми экспонатами. Около здания выставлена уничтоженная российская военная техника и некоторые отдельные фрагменты - в частности, хвостовая часть сбитого самолета.

  • Киевская область, 8 мая

    "Путлер. Котел разогрет! Пекло тебя ожидает..." - изображение и надпись на украинском языке на могильной плите посреди автомобильной дороги около Киева.

  • Киев, 8 мая

    В киевском метро на станции "Крещатик" 8 мая можно было услышать выступление лид-вокалист рок-группы U2 Боно, которого также сопровождал еще один участник этой группы - Эдж. Во время концерта к ним также присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас - участник территориальной обороны.

  • Кельн, 8 мая
    Еще по теме

    В центре событий вокруг 8 и 9 мая в Германии находился Берлин. Прочитать об этом можно в репортаже DW "День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине". Однако этот и завершающий кадр фотохроники сделаны в Кельне, где прошли акции как с российскими, так и с украинскими флагами.

  • Кельн, 8 мая

    В качестве подписи к этому кадру из Кельна приведем слова Владимира Зеленского из обращения к 9 мая: "Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного".


  • Золочев, 6 мая

    97-летний ветеран Второй мировой войны Иван Лизун из поселка Золочев Харьковской области около своего разрушенного дома. Далее в фотохронике войны в Украине от 9 мая - Мариуполь и эвакуированные из этого города, удар по школе в Белогоровке, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Малая Рогань, 8 мая

    Разрушенный дом в селе Малая Рогань Харьковской области - одном из населенных пунктов только что освобожденных ВСУ в этом регионе Украины.

  • Харьковская область, 8 мая

    Украинские солдаты осматривают обломки сбитого российского вертолета в Харьковской области.

  • Харьков, 8 мая

    Тело убитого российского военнослужащего около Харькова.

  • Мариуполь, 7 мая

    Жительница Мариуполя в своей квартире, разрушенной в результате артиллерийских обстрелов. Большая часть Мариуполя находится под контролем войск РФ и пророссийских сепаратистов.

  • Мариуполь, 8 мая

    Сгоревшие трамваи в Мариуполе. Разблокирование этого города военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Свет в окнах эвакуационных автобусов для жителей Мариуполя, прибывших в центр для беженцев в городе Запорожье, 8 мая.

  • Запорожье, 8 мая

    Жительница Мариуполя в эвакуационном автобусе в городе Запорожье. Среди вывезенных сюда в последние дни также были гражданские лица с территории завода "Азовсталь".

  • Запорожье, 8 мая

    Иван Андреев целует своего кота Леонардо. 8 мая в Запорожье из Мариуполя на десяти автобусах прибыло более 170 человек. За два дня до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с завода "Азовсталь" эвакуировали около 500 гражданских.

  • Прибытие автобуса из Мариуполя в Запорожье, 8 мая

    "Приказ президента выполнен: всех женщин, детей и людей пожилого возраста с "Азовстали" эвакуировали", - сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце прошлой недели.

  • Белогоровка, 7 мая

    Спасательные работы после российского удара по школе в селе Белогоровка Луганской области, в здании которой укрывались от обстрелов местные жители. По данным властей Украины, седьмого мая здесь погибли 60 человек.

  • Буча, 8 мая

    В конце прошлой недели Украину посетила председатель германского бундестага Бербель Бас. Глава немецкого парламента возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, встретилась с президентом Владимиром Зеленским, а также побывала в Буче, где была сделана эта фотография.

  • Киев, 8 мая

    Среди иностранных политиков, побывавших в Украине в последние дни, также был премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства, в частности, был приглашен на церемонию вручения наград сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)...

  • Киев, 8 мая

    Среди награжденных в этот день оказался пес-сапер Патрон, получивший от президента Украины Владимира Зеленского медаль "За самоотверженную службу". Патрон помогает искать мины на освобожденных территориях, уже стал звездой соцсетей и является своего рода талисманом ГСЧС.

  • Ужгород, 8 мая

    8 мая Украину посетила первая леди США - супруга президента Джо Байдена. Джилл Байден приехала в Ужгород около границы со Словакией, где встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского - Еленой Зеленской. Фотография сделана в школе, где расселили беженцев из регионов Украины, в которых идут боевые действия.

  • Киев, 8 мая

    Национальный военно-исторический музей Украины пополнился новыми экспонатами. Около здания выставлена уничтоженная российская военная техника и некоторые отдельные фрагменты - в частности, хвостовая часть сбитого самолета.

  • Киевская область, 8 мая

    "Путлер. Котел разогрет! Пекло тебя ожидает..." - изображение и надпись на украинском языке на могильной плите посреди автомобильной дороги около Киева.

  • Киев, 8 мая

    В киевском метро на станции "Крещатик" 8 мая можно было услышать выступление лид-вокалист рок-группы U2 Боно, которого также сопровождал еще один участник этой группы - Эдж. Во время концерта к ним также присоединился фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, сейчас - участник территориальной обороны.

  • Кельн, 8 мая
    Еще по теме

    В центре событий вокруг 8 и 9 мая в Германии находился Берлин. Прочитать об этом можно в репортаже DW "День окончания войны в Европе. Как его отметили в Берлине". Однако этот и завершающий кадр фотохроники сделаны в Кельне, где прошли акции как с российскими, так и с украинскими флагами.

  • Кельн, 8 мая

    В качестве подписи к этому кадру из Кельна приведем слова Владимира Зеленского из обращения к 9 мая: "Мы боремся за свободу для наших детей и потому победим. Мы никогда не забудем, что делали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного".


Другие сюжеты в медиатеке

Война в Украине - 28.03.2022

Война в Украине - 28.03.2022 28.03.2022

Bildergalerie Ukrainekrieg, Journalisten | Lwiw, Ausstellung

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины 14.04.2022

Война в Украине и санкции Запада против Минска

Война в Украине и санкции Запада против Минска 07.04.2022

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру 08.04.2022

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 09 мая

Фотохроника войны в Украине - 09 мая 09.05.2022

97-летний ветеран около разрушенного дома, первая леди США в Украине, пес-сапер получил награду, надгробие для "Путлера" и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 06 мая

Фотохроника войны в Украине - 06 мая 06.05.2022

"Азовсталь" под огнем, трагедия в Харьковском экопарке, последствия обстрела Краматорска, пес-сапер Патрон, "Бесстрашная девочка" в Нью-Йорке и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 05 мая

Фотохроника войны в Украине - 05 мая 05.05.2022

Дым над "Азовсталью", горящая нефтебаза в Макеевке, эксгумация в Буче, похороны Руслана Боровика, группа Kalush Orchestrа в Турине и другие снимки. Фотогалерея DW.

Фотохроника войны в Украине - 04 мая

Фотохроника войны в Украине - 04 мая 04.05.2022

Лица людей, эвакуированных из Мариуполя; Львов и Харьков после обстрелов; Фридрих Мерц в Ирпене; Борис Джонсон обратился к Верховной раде. Фотогалерея DW.