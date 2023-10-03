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Маккарти потерял пост спикера Палаты представителей в США

Александра Иванова
4 октября 2023 г.

В результате голосования, инициированного республиканцем Мэттом Гетцом, его однопартиец Кевин Маккарти лишился поста спикера нижней палаты Конгресса США.

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Голосование по вопросу смещения республиканца Кевина Маккарти с поста председателя Палаты представителей Конгресса США
Голосование о смещении Маккарти Фото: U.S. House of Representatives/C-SPAN/Reuters

Республиканец Кевин Маккарти после голосования, инициированного его однопартийцем Мэттом Гетцом, был смещен с поста председателя Палаты представителей Конгресса США. За соответствующую резолюцию во вторник, 3 октября, высказались 216 конгрессменов, против - 210.

"Это стало кульминацией ожесточенной борьбы за власть между господином Маккарти и членами ультраправого крыла фракции республиканцев, которые пытались помешать ему занять пост спикера в январе и с тех пор мучали его, пытаясь нивелировать его усилия по сохранению финансирования правительства и предотвращению дефолта по долгам страны", - написала газета The New York Times.

Обязанности спикера будет исполнять республиканец Патрик Макгенри

До выбора нового спикера Палаты представителей эти обязанности будет исполнять республиканец Патрик Макгенри. Как напоминают СМИ, Маккарти, в соответствии с правилами, принятыми после терактов 11 сентября 2001 года, составил секретный список своих возможных преемников на этой должности на случай непредвиденных обстоятельств, и Макгенри занимал в нем первое место.

Спор о временном бюджете США

Конгресс Соединенных Штатов 30 сентября одобрил законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Проект бюджета, предложенный Кевином Маккарти и рассчитанный на период до 17 ноября, включает в себя расходы на функционирование государственных органов, а также помощь при стихийных бедствиях, однако в нем нет средств на помощь Украине.

Принять этот документ стало возможным благодаря тому, что Маккарти удалось заручиться голосами не только своих однопартийцев, но и некоторых демократов. На этом фоне Гетц обвинил спикера Палаты представителей в поддержке президента США, демократа Джо Байдена, вместо отстаивания интересов Республиканской партии.

Как отмечают наблюдатели, вакантное кресло спикера Палаты представителей фактически парализует ее работу до тех пор, пока не будет выбран преемник Маккарти. При этом выборы спикера могут оказаться очень сложными, учитывая, что у Конгресса остается немногим более 40 дней, чтобы предотвратить очередной потенциальный шатдаун.

В истории Палаты представителей было всего три требования о смещении спикера со своего поста. Голосование по такому вопросу происходило лишь однажды: в 1910 году республиканцы попытались сместить тогдашнего спикера палаты Джозефа Кэннона. Тот сохранил пост по итогам голосования, но его позиции были ослаблены.

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Голосование по вопросу смещения республиканца Кевина Маккарти с поста председателя Палаты представителей Конгресса США

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