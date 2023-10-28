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Майк Пенс приостановил участие в президентской гонке в США

Жан Рофе
28 октября 2023 г.

Бывший вице-президент США Майк Пенс приостановил участие в предвыборной гонке, поняв, что "сейчас не его время".

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Бывший вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Лас-Вегасе
Майк Пенс в ходе выступления в Лас-ВегасеФото: John Locher/AP Photo/picture alliance

Бывший вице-президент США Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в стране. Об этом он заявил в субботу, 28 октября, во время выступления в Лас-Вегасе.

"Путешествуя по стране в течение последних шести месяцев, я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня", - приводит слова Пенса издание Politico.

Республиканец Пенс был вице-президентом в администрации бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. При этом Пенс выступил против попытки Трампа опротестовать результаты выборов в 2020 году, в которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Фаворит от республиканцев - Трамп

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии является Трамп. Пенс вступил в борьбу за пост президента в июне, став первым вице-президентом в современной истории США, который соперничает со своим бывшим руководителем.

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