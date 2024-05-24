Магомед Даудов назначен главой правительства Чечни

Бывший председатель парламента Чечни Магомед Даудов назначен главой правительства республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале вечером в пятницу, 24 мая. По словам Даудова, депутаты парламента единогласно поддержали его кандидатуру, предложенную главой Чечни Рамзаном Кадыровым .

Кандидатура Даудова, как сообщил Кадыров в Telegram-канале , обсуждалась на совещании кабинета министров Чечни ранее в тот же день. Между тем Муслим Хучиев, который 15 мая сложил с себя полномочия председателя правительства Чечни, "продолжит свою работу в качестве помощника премьер-министра РФ Михаила Мишустина", говорится в сообщении Кадырова.

Помощник российского премьера - "это статусная должность, у которой нет реальных полномочий. Такие же должности после отставки получили и другие премьеры" Чечни, поясняет Telegram-канал "Агентство. Новости". "Есть должности функциональные и статусные. Помощник Мишустина - (должность. - Ред.) статусная, и, похоже, Кадырову надо было освободить место своего премьера и он договорился о "федеральной компенсации", - сообщил "Агентству" руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров. По его словам, о карьере Хучиева в федеральных органах власти говорить не приходится, но, возможно, новый помощник премьера будет представлять интересы Кадырова в Москве.

Муслим Хучиев с 2019 года находится под санкциями США ввиду нарушения прав человека и пыток в Чечне, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подпал под санкции Украины и ЕС как лицо, причастное к незаконной депортации украинских детей в Россию. Временно исполняющим обязанности председателя правительства Чечни после ухода Хучиева был назначен замглавы правительства и министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев, который, по данным СМИ, является мужем родственницы Кадырова. На посту министра Иса Тумхаджиев сменил своего отца Абубакара, ставшего советником Рамзана Кадырова.

Даудов - один из самых влиятельных чиновников в Чечне

Еще до утверждения кандидатуры Магомеда Даудова на новом посту региональным парламентом Кадыров поздравил его "с назначением на ответственный пост". СМИ называют Даудова одним из вероятных преемников Кадырова, слухи о плохом состоянии здоровья которого не утихают уже больше года. По некоторым данным, глава Чечни может быть болен панкреонекрозом - заболеванием поджелудочной железы, от которого нельзя полностью излечиться.

До назначения на политические посты Даудов работал в службе безопасности бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, занимал руководящие посты в региональных отделениях МВД и ОМОН. В 2012 году он был назначен на пост руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики. В июле 2015 года партия "Единая Россия", членом которой является Даудов, одобрила идею дать ему мандат депутата парламента Чечни. Сразу же после этого Рамзан Кадыров предложил сделать Даудова спикером чеченского парламента.

Магомед Даудов известен многочисленными угрозами и оскорблениями в адрес российских журналистов и оппозиционеров. По данным "Новой газеты", он причастен к преследованию блогеров, которые негативно высказывались о Кадырове и ситуации в Чечне. При этом, несмотря на неоднократные обращения пострадавших в правоохранительные органы, какие-либо следственные действия в отношении Даудова не проводились.

После начала войны РФ против Украины Магомед Даудов стал руководителем чеченского оперштаба по взаимодействию с Минобороны, МВД и Росгвардией. Он среди прочего курировал отправку "добровольцев" из Чечни на войну. Как и Хучиев, Даудов входит в санкционные списки ряда стран Запада в связи с причастностью к пыткам в Чечне, также СБУ заочно предъявила ему обвинения как лицу, причастному к ведению войны РФ против Украины.