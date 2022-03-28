 МАГАТЭ: Обстрел не повредил ядерные материалы на объекте в Харькове | Новости из Германии об Украине | DW | 29.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

МАГАТЭ: Обстрел не повредил ядерные материалы на объекте в Харькове

Здание исследовательского центра в Харькове пострадало от обстрела, но критической массы содержащегося в нем ядерного материала не хватит для цепной реакции, заявил директор МАГАТЭ Гросси.

Логотип МАГАТЭ на штаб-квартире в Вене

В результате недавнего обстрела ядерный исследовательский центр в Харькове был поврежден, однако его небольшие запасы ядерных материалов остались нетронутыми. Такие сведения Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получила от украинской стороны, заявил директор агентства Рафаэль Гросси в понедельник, 28 марта. По его сведениям, от обстрелов пострадали само здание, теплоизоляция и зал для проведения экспериментов.

Объект используется для исследований и разработок, а также для производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Критической массы содержащегося в нем ядерного материала недостаточно для поддержания цепной реакции, добавили в МАГАТЭ.

Кроме того, агентство сообщило, что 8 из 15 действующих ядерных реакторов Украины продолжают работать, в том числе 2 на контролируемой российскими силами Запорожской атомной электростанции, 3 на Ровненской АЭС, один на Хмельницкой АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. Остальные отключены для планового обслуживания, указали в МАГАТЭ.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

  • Бышев, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В фотохронике войны в Украине от 28 марта - снимки понедельника и предыдущих двух дней: минута молчания на вручении премии "Оскар", акция памяти 135 погибших детей, автомобильная процессия с флагами России между Кельном и Боном, сожжение чучела Путина в Тбилиси, разрушения, раненые, могилы. Так сейчас выглядит село Бышев под Киевом.

  • Лос-Анджелес, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Мы хотели бы замолчать на мгновение, чтобы выразить нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, военными действиями и несправедливостью на своей собственной земле..." - такой текст появился на экране во время вручения "Оскаров" в Лос-Анджелесе. Обращение завершил призыв: "Мы просим вас поддержать Украину любым доступным вам способом - #StandWithUkraine".

  • Кельн, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Благотворительная организация Желто-голубой крест (Blau-Gelbes-Kreuz e.V.) 26 марта провела в Кельне акцию памяти детей, погибших в Украине после начала российской агрессии. Участники акции разложили на площади перед Кельнским собором 135 плющевых медведей - столько детей, согласно данным международных организаций, уже потеряли жизни в Украине за время войны.

  • Львов, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В прошедшие дни город Львов в западной части Украины подвергся нескольким ракетным обстрелам. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате здесь была полностью уничтожена нефтебаза.

  • Мариуполь, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Эвакуация жителей осажденного Мариуполя по коридору, контролируемому войсками РФ и пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции в Катаре заявил, что этот украинский город повторяет судьбу сирийского Алеппо: "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны".

  • Харьков, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты в Харьковской области. Следы от обстрелов на фасаде одного из храмов. По данным региональных властей на 28 марта, в городе и области за минувшие сутки спасатели более двадцати раз выезжали на тушения пожаров и разборку завалов зданий.

  • Харьков, 25 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В безопасности под землей - в харьковском метро. Здесь люди не только живут в вестибюлях или вагонах уже много недель с начала войны. 26 марта на станции "Исторический музей" прошел "Концерт между взрывами", открывший KharkivMusicFest-2022.

  • Мариуполь, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не сделаем", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан на Doha Forum - 2022. До начала войны в городе насчитывалось около 440 тысяч жителей.

  • Мариуполь, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Разрушенные здания и могилы жителей Мариуполя. По данным местных властей, в осажденном городе из-за завершения запасов продуктов питания уже начинается голод. По разным оценкам, здесь сейчас находится от 100 до 160 тысяч человек.

  • Стоянка, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Украинский военнослужащий в селе Стоянка Киевской области. По данным генштаба вооруженных сил Украины, под Киевом российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.

  • Киев, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    44-летняя жительница Чернигова Наталия Вакула получила ранения в результате атаки на этот город и сейчас проходит лечение в одной из больниц в городе Бровары под Киевом. По данным ООН на конец прошлой недели, в ходе войны в Украине ранено более 1700 мирных жителей, погибли - 1080 гражданских. Реальное число пострадавших может быть значительно выше.

  • Одесса, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Противотанковые ежи - на улице в Одессе и на картине 67-летнего одесского художника Виктора Олийника. По данным городских властей, 27 марта с моря в сторону Одессы были выпущена две ракеты. Они были сбиты украинскими ПВО. Как сообщают украинские СМИ, также была предпринята попытка высадки диверсионно-разведывательной группы на побережье Одесской области.

  • Бонн, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    27 марта несколько сотен машин из разных регионов Германии приняли участие в автомобильной процессии между Кельном и Бонном. Участники акции, согласованной с полицией незадолго до начала, демонстрировали российские флаги. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику советским солдатам на одном из кладбищ в бывшей столице ФРГ.

  • Дюссельдорф, 25 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    "Мы с тобой, Украина!" - в Дюссельдорфе по улицам теперь ходит такой вот трамвай. Городская транспортная компания оказывает помощь в приеме людей из Украины - в частности, предоставляет автобусы. Число украинских беженцев в Германии, согласно оценкам властей, уже превысило 230 тысяч человек. Реальная цифра - выше ввиду безвизового режима и задержкой данных о регистрации.

  • Тбилиси, 27 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    В ходе антивоенной демонстрации в столице Грузии Тбилиси 27 марта была сожжена кукла, изображающая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

  • Лондон, 26 марта

    Война в Украине - 28.03.2022

    Акции солидарности с Украиной и выступления против войны прошли в выходные дни во многих станах мира. Эта фотография сделана в Лондоне.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:22

33-й день войны в Украине. Ситуация в Харькове и Мариуполе (28.03.2022)

Контекст

"Это была дорога ужаса". 3 истории эвакуированных из пригородов Киева

Напуганы, шокированы, истощены… Так описывают психологи состояние жителей пригородов Киева - Гостомеля, Бучи, Ирпеня, Макарова, эвакуированных в марте в безопасные места. DW удалось пообщаться с несколькими из них.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа в Чернигове: как живут горожане под обстрелами и что они думают о Путине (28.03.2022)  

Как живут захваченные Россией украинские города и зачем похищают людей (28.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Президент Украины дал большое интервью российским журналистам  

ЕБРР уходит из России и Беларуси  

WSJ и Bellingcat: Абрамовича и переговорщиков из Украины могли отравить  