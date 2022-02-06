Лыжник Большунов стал первым российским чемпионом Олимпиады-2022 в Пекине

В копилке российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Пекине под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), появилась первая золотая медаль. В воскресенье, 6 февраля, в соревнованиях по скиатлону - лыжной гонке на 15 километров классическим стилем и 15 километров вольным - победу одержал российский лыжник Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

Вторым стал еще один россиянин - Денис Спицов, отставший от лидера гонки на 1 минуту 11 секунд. Бронзу выиграл финн Ийво Нисканен, финишировавший позже Большунова на 2 минуты 02 секунды.

Тем самым российские спортсмены в Пекине завоевали уже одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. Накануне серебро в скиатлоне завоевала Наталья Непряева, а биатлонисты в смешанной эстафете финишировали третьими.

Тройка лучших в третий день ОИ: норвежцы, шведы и россияне

В третий день Олимпиады на первом месте неофициального медального зачета находится Норвегия с двумя золотыми и одной бронзовой медалями, за ней - Швеция с двумя золотыми наградами. Олимпийцы из России занимают третью позицию, Германия - на 10-м месте.

XXIV зимние Олимпийские игрыпроходят с 4 по 20 февраля. Пекин стал первым городом планеты, принимающим как летнюю, так и зимнюю Олимпиады. Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК), введенных в результате допингового скандала, российским атлетам вновь запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн РФ.

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