 Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент

Региональный избирком Псковской области снял с выборов в местный парламент двух политиков "Яблока": Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Причиной этого стало их участие в митинге в поддержку Навального.

Лев Шлосберг

Лев Шлосберг

Избирком Псковской области отказал в регистрации кандидатами на выборах в областное собрание депутатов лидеру местного отделения партии "Яблоко" Льву Шлосбергу и члену регионального совета отделения Николаю Кузьмину. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба "Яблоко".

По словам зампреда псковского "Яблока" Дмитрия Пермякова, присутствовавшего на заседании избиркома, причиной для снятия стало участие обоих политиков в митинге, якобы организованном ФБК. Пермяков предположил, что речь может идти о митинге 23 января, когда Лев Шлосберг был задержан в Пскове и оштрафован по обвинению в участии в незаконной акции. Политик свою вину не признал, заявив в суде, что "все написанное в протоколе, не соответствует действительности".

Шлосберг заявил, что обжалует решение избиркома в Псковском областном суде.

Николай Кузьмин сообщил "МБХ медиа", что избирком решил снять его и Шлосберга с выборов на основании некого письма от Минюста, о содержании которого он ничего не сказал. Издание отмечает, что ранее в ряде регионов депутатов снимали с выборов из-за сообщений Минюста о связях политиков с оппозиционером Алексеем Навальным и "оказании помощи задержанным на митингах".

В сообщении "Яблока" указывается, что в тот же день Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по 207-му одномандатному округу (Москва). Он также возглавляет региональную группу федерального списка партии, объединяющую Псковскую и Тверскую области.

Смотрите также:

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Смотреть видео 01:37

Премия Бориса Немцова вручена Льву Шлосбергу (12.06.2016)

Аудио- и видеофайлы по теме

Лев Шлосберг: В случае революции будет много крови (10.03.2016)  

Григорий Явлинский критично о Навальном, Путине и выборах в России. #вТРЕНДde  

Скандал вокруг заявлений Явлинского о Навальном: как в "Яблоке" восприняли атаку на критика Кремля? (12.02.2021)  

Также по теме

Marina Litvinovich, member of Moscow's Public Monitoring Commission speaks during her interview with the Associated Press in Moscow, Russia, Wednesday, Feb. 3, 2021. Litvinovich said that besides Sakharovo, there were at least four more detention centers outside Moscow where arrested protesters were taken. Each of those facilities could accommodate about 30 people, and all of them have already been filled. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга 20.06.2021

Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".

Parteitag der russischen oppositionellen Partei Yabloko. Alexander Kochubei

"Яблоко" ограничивает вход 04.04.2021

После начатой реформы вступить в "Яблоко" будет сложнее. Так партия защищается от "рейдерского захвата". Репортаж DW.

FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019/File Photo/File Photo

Депутаты в Пскове потребовали от СК РФ возбудить дело из-за отравления Навального 17.12.2020

Депутаты Псковского облсобрания обратились к председателю СК РФ Бастрыкину. Шлосберг и Гайдук считают, что в свете публикации расследования об отравлении Навального должно быть возбуждено дело о посягательстве на жизнь.

Реклама

Самые читаемые

БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко  

Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко  

Пропаганда в Беларуси уподобляется российской  