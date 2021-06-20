Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент

Избирком Псковской области отказал в регистрации кандидатами на выборах в областное собрание депутатов лидеру местного отделения партии "Яблоко" Льву Шлосбергу и члену регионального совета отделения Николаю Кузьмину. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба "Яблоко".

По словам зампреда псковского "Яблока" Дмитрия Пермякова, присутствовавшего на заседании избиркома, причиной для снятия стало участие обоих политиков в митинге, якобы организованном ФБК. Пермяков предположил, что речь может идти о митинге 23 января, когда Лев Шлосберг был задержан в Пскове и оштрафован по обвинению в участии в незаконной акции. Политик свою вину не признал, заявив в суде, что "все написанное в протоколе, не соответствует действительности".

Шлосберг заявил, что обжалует решение избиркома в Псковском областном суде.

Николай Кузьмин сообщил "МБХ медиа", что избирком решил снять его и Шлосберга с выборов на основании некого письма от Минюста, о содержании которого он ничего не сказал. Издание отмечает, что ранее в ряде регионов депутатов снимали с выборов из-за сообщений Минюста о связях политиков с оппозиционером Алексеем Навальным и "оказании помощи задержанным на митингах".

В сообщении "Яблока" указывается, что в тот же день Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по 207-му одномандатному округу (Москва). Он также возглавляет региональную группу федерального списка партии, объединяющую Псковскую и Тверскую области.

Смотрите также: