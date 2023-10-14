Лувр в Париже временно закрыли из-за сообщений о бомбе

По данным СМИ, в Лувр поступили звонки с угрозами взрыва, из-за чего полиция начала расследование, а один из крупнейших музеев мира закрыли на день.

Один из наиболее известных парижских музеев, Лувр, в субботу, 14 октября, объявил, что закроется на сутки по соображениям безопасности. Источники телеканала BFMTV уточнили, что в музей поступили звонки с угрозами теракта.

"По соображениям безопасности Лувр закрывает свои двери в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в тот же день, будут возвращены деньги. Мы благодарим вас за понимание", - сообщается в соцсетях музея.

По данным BFMTV, днем 14 октября музею поступали звонки с угрозами взрыва, после чего полиция начала проверку. Агентство AP уточняет, что из культурного учреждения днем были эвакуированы все посетители и сотрудники после получения письма с угрозами.

Во Франции введен высший режим контртеррористической готовности

Во Франци с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас, режим контртеррористической готовности Vigipirate по решению правительства был повышен до максимального уровня "чрезвычайной готовности к нападению".

Подобный уровень готовности сил безопасности Франции позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы, указал глава МВД страны Жеральд Дарманен. По его словам, теперь "будет задействовано еще несколько тысяч человек (из числа военнослужащих - участников операции Sentinelle по защите общественных мест от угрозы терроризма. - Ред.) для помощи полиции и жандармерии, чтобы контролировать торговые центры и защищать французов в их повседневной жизни".

Мужчина напал на школу с ножом

Высший уровень готовности был введен на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС и после нападения молодого мужчины с ножом на сотрудников лицея Gambetta в Аррасе, в результате которого погиб один преподаватель и еще два человека получили ранения.

Как пишет русскоязычная редакция RFi со ссылкой на французские СМИ, нападение совершил 20-летний гражданин России Мохаммед Могушков, который три года назад учился в лицее Gambetta. По словам свидетелей, во время атаки он выкрикивал "Аллах акбар".

Представитель Ассамблеи чеченцев в Европе и почетный консул самопровозглашенной Ичкерии во Франции Шамиль Албаков уточнил в комментарии RFi, что Могушков был выходцем из Ингушетии.

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