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Лула да Силва: Путину не грозит арест в Бразилии

Ольга Лебедева
10 сентября 2023 г.

Президент Бразилии заявил, что пригласит Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, и заверил в безопасности его приезда. Бразилия является одной из стран-участниц Римского статута.

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Президент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да СилваФото: Eraldo Peres/AP Photo/picture alliance

Президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордер на его арест, во время возможного визита в Бразилию задержание не угрожает, утверждает его бразильский коллега по должности Лула да Силва. "Если я еще буду бразильским президентом и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют", - заявил да Силва в интервью новостному порталу Firstpost во время саммита G20 в Нью-Дели в субботу, 9 сентября.

Лула да Силва сообщил, что намерен пригласить российского президента на очередной саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году. "Мы любим мир и хотим хорошо обращаться с людьми. Поэтому я считаю, что Путин может безопасно приехать в Бразилию", - добавил бразильский лидер.

Путин находится под ордером на арест МУС

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. Путина считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию. После этого решения МУС с проблемой возможного приезда Путина столкнулась ЮАР в ходе организации саммита БРИКС в конце августа, поскольку эта страна является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру МУС.

Весной президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. Однако уже на следующий день администрация ЮАР назвала слова Рамапосы ошибочными. В итоге власти ЮАР рекомендовали Путину не приезжать на саммит и участвовать в нем в режиме онлайн. В итоге Россию на саммите БРИКС представлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин обратился к участникам по видеосвязи. На саммит G20 в Индии 9-10 сентября российский президент тоже не приехал.

Бразилия является одной из 123 стран мира, ратифицировавших Римский статут, а потому обязана выполнять решения МУС.

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