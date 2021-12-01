Лукашенко вновь грозит ЕС остановкой поставок газа в случае закрытия границы

Правитель Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами остановки транзита энергоносителей в Европу. Если Польша закроет границу с Беларусью, Минск готов прервать транзит газа, заявил Лукашенко в интервью РИА "Новости" в среду, 1 декабря.

При этом он уточнил, что серьезно рассматривает такие меры и не намерен при этом придерживаться заключенных контрактов. "Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего", - добавил он.

Между тем в Кремле заявили, что угрозы Лукашенко об остановке газового транзита в ЕС не были согласованы с Россией. В Москве рассчитывают, что это не приведет к срыву выполнения российских обязательств перед Евросоюзом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Конфликт на границах ЕС и Беларуси

Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана уже несколько недель пытаются прорваться из Беларуси в ЕС через границу с Польшей, но польские пограничники жестко пресекают эти попытки. По оценкам польской погранслужбы, на территории Беларуси находятся около 10 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. ЕС обвиняет Лукашенко в намеренном завозе мигрантов в Беларусь для дальнейшей переправки в Европу с целью провоцирования миграционного кризиса, Минск отрицает это.

Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки, а также заявили о готовности значительно ограничить движение через пограничные переходы. Лукашенко уже неоднократно угрожал ЕС ответными мерами в случае введения новых ограничений из-за конфликта на границе с Польшей. В середине ноября он заявил о возможности остановки транзита энергоносителей.

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