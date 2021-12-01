 Лукашенко вновь грозит ЕС остановкой поставок газа в случае закрытия границы | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.12.2021

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Беларусь

Лукашенко вновь грозит ЕС остановкой поставок газа в случае закрытия границы

В Кремле сообщили, что угроза Лукашенко остановить транзит не была согласована с Москвой и выразили надежду на выполнение обязательств перед ЕС.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Правитель Беларуси Александр Лукашенко

Правитель Беларуси Александр Лукашенко вновь выступил с угрозами остановки транзита энергоносителей в Европу. Если Польша закроет границу с Беларусью, Минск готов прервать транзит газа, заявил Лукашенко в интервью РИА "Новости" в среду, 1 декабря.

При этом он уточнил, что серьезно рассматривает такие меры и не намерен при этом придерживаться заключенных контрактов. "Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего", - добавил он.

Между тем в Кремле заявили, что угрозы Лукашенко об остановке газового транзита в ЕС не были согласованы с Россией. В Москве рассчитывают, что это не приведет к срыву выполнения российских обязательств перед Евросоюзом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Конфликт на границах ЕС и Беларуси

Тысячи мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана уже несколько недель пытаются прорваться из Беларуси в ЕС через границу с Польшей, но польские пограничники жестко пресекают эти попытки. По оценкам польской погранслужбы, на территории Беларуси находятся около 10 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. ЕС обвиняет Лукашенко в намеренном завозе мигрантов в Беларусь для дальнейшей переправки в Европу с целью провоцирования миграционного кризиса, Минск отрицает это.

Чтобы остановить мигрантов, соседствующие с Беларусью страны ЕС возвели на своих восточных границах ограждения из колючей проволоки, а также заявили о готовности значительно ограничить движение через пограничные переходы. Лукашенко уже неоднократно угрожал ЕС ответными мерами в случае введения новых ограничений из-за конфликта на границе с Польшей. В середине ноября он заявил о возможности остановки транзита энергоносителей.

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  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёлль, Елена Гункель


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Чем Лукашенко грозит Евросоюзу и что пообещал мигрантам. DW Новости (26.11.2021)

 

Контекст

Кремль дистанцировался от угрозы Лукашенко остановить транзит газа в ЕС

Россия - надежный поставщик энергоресурсов в Европу, заявили в Кремле. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа" в случае расширения европейских санкций.  

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