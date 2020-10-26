Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании зарубежных дипломов

В Беларуси готовят закон о непризнании дипломов, полученных в иностранных вузах. О соответствующем поручении правительству в четверг, 29 октября, сообщил Александр Лукашенко.

Таким образом белорусский правитель прокомментировал желание оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Беларуси. "Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подкинут как пятую колонну", - сказал он. По мнению Лукашенко, за границей белорусы с зарубежными дипломами никому не нужны, после учебы оставят там "одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

Лукашенко поручил также обеспечить безопасность "нормальных" студентов. По его словам, там есть 10-15 человек, оппозиционно настроенных, "а остальные нормальные люди".

Смотрите также:

Смотреть видео 03:06 Поделиться Реакция Запада на инаугурацию Лукашенко Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3ixxi "Полная потеря реальности" - реакция Запада на инаугурацию Лукашенко