 Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании зарубежных дипломов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Лукашенко поручил подготовить закон о непризнании зарубежных дипломов

Александр Лукашенко пытается бороться с оппозиционными настроениями среди студентов. По его мнению, в зарубежных вузах белорусам промывают мозги и делают из них пятую колонну.

Студенты БГУ проводят акцию протеста в здании университета в Минске, 26 октября 2020 года

Студенты БГУ проводят акцию протеста в здании университета в Минске, 26 октября 2020 года

В Беларуси готовят закон о непризнании дипломов, полученных в иностранных вузах. О соответствующем поручении правительству в четверг, 29 октября, сообщил Александр Лукашенко.  

Таким образом белорусский правитель прокомментировал желание оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Беларуси. "Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, и они нам их подкинут как пятую колонну", - сказал он. По мнению Лукашенко, за границей белорусы с зарубежными дипломами никому не нужны, после учебы оставят там "одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых".

Лукашенко поручил также обеспечить безопасность "нормальных" студентов. По его словам, там есть 10-15 человек, оппозиционно настроенных, "а остальные нормальные люди".

Смотрите также:

Смотреть видео 03:06

"Полная потеря реальности" - реакция Запада на инаугурацию Лукашенко

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Вода из-под крана, перевернутого вверх, бьет в лицо Лукашенко, который говорит, что это неправильный водомет

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Водометы против протестующих: Лукашенко не сможет умыть руки

    Для разгона протестов против итогов президентских выборов в Беларуси все чаще применяют водометы. Использование спецтехники против народа может аукнуться Лукашенко, предупреждает Сергей Елкин.

  • Лукашенко, из ноздрей которого свисают резиновые дубинки

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

    Жесткое подавление мирных протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов президента - единственный ответ, который знает Александр Лукашенко. Сергей Елкин предупреждает его о метаморфозах.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Итоги переговоров Путина и Лукашенко: танго и cash

    Желание денег, любви и поддержки, судя по всему, заставило Александра Лукашенко принимать перед Владимиром Путиным в Сочи самые причудливые позы. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Зачем Путин зовет Лукашенко в Москву

    Александра Лукашенко в ближайшее время ждут в Москве. Из-за протестов в Беларуси его позиции пошатнулись. Владимир Путин готов помочь. О мотивах президента РФ знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Рассвет новой Беларуси - закат Лукашенко?

    После выборов в Беларуси не утихают протесты, одним из символов которых стал исторический бело-красно-белый флаг страны. Беларусь - на заре новой эпохи, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Чем выдали себя "вагнеровцы" в Беларуси

    По сообщениям из Минска, задержанные в Беларуси "боевики" вели себя нетипично для российских туристов. Сергей Елкин знает, что для президента Лукашенко послужило главным аргументом в пользу их ареста.

  • Путин с пропеллером за спиной летает рядом с Лукашенко и говорит, что он лучше, чем Помпео

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин с Лукашенко в Сочи: какие доводы приведет президент РФ?

    Президенты РФ и Беларуси вновь проводят переговоры по интеграции. А совсем недавно в Минске был госсекретарь США Помпео. Сергей Елкин о том, как Путин перетягивает Лукашенко на свою сторону.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

  • Лукашенко прячется в кустах, а Путин с горки кричит, чтобы тот шел сдаваться

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Поставки нефти из России в Беларусь: как Путин заманивает Лукашенко

    Россия прекратила подачу нефти в Беларусь с начала 2020 года. Контракты на дальнейшие поставки еще не заключены. Сергей Елкин о новом раунде торгов Путина и Лукашенко.

  • Путин стоит на монете в 1 рубль перед Лукашенко, который смотрит в другую сторону

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?

    Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.

    Автор: Владимир Дорохов


 

Аудио- и видеофайлы по теме

Итоги саммита ЕС: санкции против Минска, но не против Лукашенко  

Забастовка против Лукашенко и реакция Запада на ситуацию в Беларуси  

Также по теме

Karikatur | Proteste in Belarus | Sergey Elkin

Протесты в Беларуси: реакция Лукашенко на требования уйти в отставку 26.10.2020

Белорусский правитель в ответ на требования об отставке закручивает спираль насилия против участников акций протеста. Сергей Елкин о новом образе Александра Лукашенко.

Grenze Belarus Litauen

Власти Беларуси ограничили въезд из Польши, Литвы и Украины 29.10.2020

Ранее в четверг белорусы в соцсетях сообщали, что у них возникли проблемы с пересечением границы.

Weißrussland Minsk | Protest Demonstration

Протесты в Беларуси: в Минске прошел марш "Народный ультиматум" 25.10.2020

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 25 октября.

Реклама

Самые читаемые

В Германии со 2 ноября вводят мягкий локдаун  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

В Ницце в результате ножевой атаки в церкви погибли три человека  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно