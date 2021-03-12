Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков

Правящий в Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 мая, подписал указ о лишении более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий. Решение обусловлено "дискредитирующими" поступками экс-военных и силовиков, объяснила пресс-служба Лукашенко.

Официальный Минск приписывает им, среди прочего, организацию несанкционированных акций и участие в них, размещение в интернете "экстремистских материалов", призывы к "радикальным действиям", а также публикацию данных госслужащих. Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства, указали в пресс-службе Лукашенко.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев не утихают протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Смотрите также: