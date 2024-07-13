Лукашенко: На границе с Украиной ликвидирована напряженность

Правитель Беларуси распорядился отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации. Он заявил, что планирует обсудить с Путиным "дальнейшие шаги по Украине".

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил о "ликвидации напряженности" на границе с Украиной и поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации. Об этом пишут белорусские и российские информагентства в субботу, 13 июля.

Соответствующее распоряжение Лукашенко дал на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, уточняет белорусское госагентство БелТА. "После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - цитирует оно выступление правителя страны.

"Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - добавил Александр Лукашенко.

Призыв Лукашенко "побыстрее договариваться"

В ходе того же мероприятия он указал, что планирует обсудить "дальнейшие шаги по Украине" с президентом РФ Владимиром Путиным, и подчеркнул необходимость начать диалог, чтобы предотвратить эскалацию в войне. "Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться", - призвал Лукашенко.

В конце июня Минобороны Беларуси заявило о росте напряженности на границе с Украиной. В частности, речь шла о том, что Киев, по утверждению белорусского оборонного ведомства, "стягивает к белорусским границам войска, вооружение, военную технику" и развертывает там системы наблюдения радиоэлектронной разведки.

1 июля, комментируя эти заявления Минска, в Госпогранслужбе Украины указали , что укрепляют границу с Беларусью, "чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории" этой страны.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко подтвердил , что Беларусь принимает участие в "специальной военной операции" (российском вторжении. - Ред.) в Украине. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он тогда на совещании по вопросам военной безопасности.

По данным СМИ, с территории Беларуси неоднократно наносили авиаудары по Украине.