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Беларусь наращивает силы ПВО у границы с Украиной

Кирилл Шестаков
29 июня 2024 г.

Минобороны Беларуси стянуло дополнительные силы ПВО к границе с Украиной, объяснив это "нарастанием напряженности" - в частности, активной разведкой ВСУ и замеченными вблизи Беларуси подразделениями РДК.

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Наблюдательный пост на границе Украины и Беларуси
Наблюдательный пост на границе Украины и Беларуси (архив)Фото: Belarus State Border Committee/dpa/picture alliance

Министерство обороны Беларуси в субботу, 29 июня, заявило о выведении дополнительных сил противовоздушной обороны (ПВО) к границе с Украиной в связи с "резким увеличением" количества украинских беспилотников, ведущих разведку в граничащих с Беларусью районах. "Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства", - сказал начальник зенитных ракетных войск Вооруженных сил Беларуси Андрей Северинчик.

Он указал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и "аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Беларуси". Северинчик отметил, что в Беларуси "наращена система постов визуального наблюдения", которая информирует огневые подразделения войск ПВО, стоящих на боевом дежурстве.

"Украина стягивает к нашим границам войска"

О нарастании напряженности в граничащих с Украиной районах также рассказал замкомандующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Беларуси полковник Вадим Лукашевич. "У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - заявил он изданию "Белта" 29 июня.

ГПК: В Житомирской области находятся подразделения РДК

Государственный пограничный комитет РБ накануне заявил, что в приграничной Житомирской области находятся подразделения "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне Украины. "Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Беларуси", говорится в заявлении.

 

 

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