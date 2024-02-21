Лукашенко распорядился выдавать патрулям стрелковое оружие

Патрули постовой службы милиции должны иметь при себе стрелковое оружие, чтобы граждане "чувствовали себя в безопасности", заявил правитель Беларуси на совещании с силовиками.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко распорядился вооружить уличные патрули постовой службы милиции стрелковым оружием. "Как минимум пистолетами. И об этом должны знать все. И они должны ходить спокойно по улицам", - заявил Лукашенко на расширенном совещании с силовиками во вторник, 20 февраля.

По его словам, целью является снижение уровня преступности. При этом вооруженные милиционеры на улицах позволят гражданам "чувствовать себя в безопасности дома, на работе, на улице в любое время суток", добавил правитель Беларуси.

Проконтролировать выполнение этого распоряжения Лукашенко поручил сразу нескольким ведомствам. "Предупреждаю министерство внутренних дел, КГБ, спецслужбы, кого угодно, прокуратуру надо взять на контроль", - указал он.

Лукашенко разрешил военным стрелять в граждан

В начале февраля стало известно, что Лукашенко внес изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Беларуси, предоставив военным право применять оружие против граждан. Среди прочего он распорядился изменить 11-ю статью устава. В случае ранения или смерти гражданина незамедлительно уведомляется прокурор, а также орган предварительного следствия, но военнослужащий не несет ответственности за причиненный вред, если оружие применялось "в соответствии с требованиями общевоинских уставов", говорится в документе.

Как отмечает "Беларускі Гаюн", ранее в Уставе значилось, что "применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники с превышением полномочий влечет ответственность, установленную законодательными актами".

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские силовики жестоко подавляли протесты, вспыхнувшие в стране. Наиболее широкий резонанс вызвали убийство Романа Бондаренко, который скончался после избиения силовиками, и гибель Александра Тарайковского и Геннадия Шутова, застреленных во время мирных акций в Минске и Бресте. По факту гибели Шутова уголовное дело так и не возбудили, а вскоре сам погибший и его друг Александр Кордюков стали обвиняемыми - им вменялось в вину покушение на убийство представителей силовых структур. Шутов был признан виновным без назначения наказания, а Кордюков, ставший свидетелем выстрела в своего приятеля, был осужден на 10 лет в колонии усиленного режима.

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