Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента

Правитель Беларуси Александр Лукашенко направил республиканцу Дональду Трампу поздравления "с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки". Его сообщение было обнародовано в среду, 6 ноября, на сайте президента Беларуси .

"Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой", - написал Лукашенко, перефразировав избирательный слоган Трампа.

Поздравления Трампу от Светланы Тихановской

6 ноября поздравления Дональду Трампу с победой на президентских выборах обнародовала на своем сайте на английском языке и один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская. "Поздравляю вас с ошеломительной победой на президентских выборах в США. Я с нетерпением жду продолжения и расширения нашего сотрудничества с США, чтобы принести свободу в Беларусь. США всегда будут для нас ключевым союзником в борьбе за освобождение нашей страны от тирании", - подчеркнула она.

Тихановская указала, что ее команда поддерживает контакты "с кругом Дональда Трампа и Республиканской партией". "Вопрос Беларуси объединяет различных политиков в США, независимо от партийной принадлежности", - добавила она.

Ранее республиканца поздравил также президент Украины Владимир Зеленский. Мировые агентства обратили внимание, что украинский лидер обратился к Дональду Трампу одним из первых, и связали это с ключевой ролью, которую играет американская военная и финансовая помощь для Украины, защищающейся от российской агрессии.

Поздравил ли Путин Трампа?

Поздравил ли Дональда Трампа с победой президент РФ Владимир Путин, официально не сообщалось. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 6 ноября ушел от ответа, намекнув на некие изменения во взаимоотношениях с США после инаугурации Трампа. "Уже после победы, готовясь войти в Овальный кабинет или войдя в Овальный кабинет, иногда заявления приобретают другой тон", - сказал Песков, отметив, что Кремль будет делать выводы "по конкретным словам и конкретным шагам".