 Lufthansa отказывается от полетов над Беларусью | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.05.2021

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Беларусь

Lufthansa отказывается от полетов над Беларусью

После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Совет ЕС призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси.

Самолеты компании Lufthansa

Самолеты компании Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает перелеты над территорией Беларуси. Об этом пресс-служба авиаперевозчика объявила вечером в понедельник, 24 мая.

Ранее в тот же день в аэропорту Минска задержали рейс Lufthansa. Самолет во Франкфурт должен был вылететь в 14.20 по местному времени (13.20 MEZ). Немецкая авиакомпания подтвердила, что речь идет о рейсе LH1487. Лайнер вылетел в 16.15 по местному времени с задержкой в два часа.

Как сообщает агентство Reuters, посадку на рейс немецкой авиакомпании остановили из-за якобы полученного аэропортом электронного письма о возможном теракте. Был проведен повторный досмотр лайнера и багажа пассажиров.

Посадка в Минске лайнера Ryanair

Этому предшествовал инцидент с лайнером ирландской авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершал перелет из Греции в Литву и был вынужден под давлением белорусских властей отклониться от курса и совершить посадку в аэропорту Минска, где было проведено задержание находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Захват гражданского лайнера белорусскими властями стал одной из главных тем на саммите ЕС, проходившем 24 мая в Брюсселе. Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США и НАТО. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в частности, поддержал санкции ЕС против Минска и пообещал, что его команда также разработает набор мер для привлечения ответственности виновных в произошедшем с лайнером Ryanair и Романом Протасевичем.

Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и сообщил о введении санкций против белорусских авиакомпаний, подразумевающих, кроме прочего, запрет на обслуживание их самолетов в аэропортах стран ЕС.

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    Автор: Ольга Верасович


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