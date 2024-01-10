Лучшие маршруты для многодневных походов по ГерманииЖурнал Das Wandermagazin проводит конкурс лучших маршрутов по Германии. В категории многодневных походов в список для голосования 2024 года включено десять кандидатов.Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture allianceАльгой127-километровый горный маршрут "Allgäuer Logenplatzroute" в Альгое / Бавария.Фото: Norbert Neetz/imageBROKER/picture allianceВерхняя Бавария200-километровый панорамный маршрут "Altmühltal-Panoramaweg" по долине реки Альтмюль / Бавария.Фото: Martin Siepmann/imagebroker/picture allianceБергишес Ланд 259-километровый маршрут "Bergischer Weg" по региону Бергишес Ланд / Северный Рейн - Вестфалия. Одна из достопримечательностей маршрута - Альтенбергский собор.Фото: Norbert Neetz/imageBROKER/picture allianceФранкония69-километровый маршрут "Gottesgartenrunde Süd" по Верховьям Майна и Франконскому Альбу / Бавария.Фото: Norbert Probst/imagebroker/IMAGOВерхная Лужица128-километровый горный маршрут "Oberlausitzer Bergweg" в Верхней Лужице, Саксония.Фото: Robert Michael/dpa/picture allianceБранденбург140-киломтеровый маршрут по местам жизни и деятельности протестантского теолога Пауля Герхардта "Paul-Gerhardt-Weg" под Берлином, Бранденбург.Фото: Patrick Pleul/dpa/picture allianceГарц42-километровый пеший маршрут для любителей железнодорожной романтики "Südharzer Dampflok Steig" в Южном Гарце, Саксония-Анхальт.Фото: CHROMORANGE/picture allianceЗауэрланд67-километровый маршрут "Uplandsteig" по горному району Упланд около лыжного курорта Виллинген, Зауэрланд / Гессен.Фото: Alexander Ludwig/CHROMORANGE/picture allianceКеллервальд-Эдерзе66-километровый маршрут "Urwaldsteig Edersee" по первозданному буковому лесу около озера Эдерзе - объекту Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, Гессен.Фото: Stefan Ziese/imageBROKER/picture allianceВезер225-километровый маршрут "Weserbergland-Weg" по Везерскому нагорью, Нижняя Саксония и Гессен.Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance10 фото1 | 1010 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбин10.01.202410 января 2024 г.https://p.dw.com/p/4apdiРеклама