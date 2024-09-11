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Лондон выделяет на помощь Киеву еще 600 млн фунтов

Александра Иванова
12 сентября 2024 г.

Великобритания предоставит Киеву 242 миллиона фунтов, в том числе на гуманитарные нужды, и 484 миллиона фунтов в виде гарантий для кредитования Украины Всемирным банком.

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Президент Украины Владимир Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми в Киеве Фото: Mark Schiefelbein Pool via REUTERS

Великобритания предоставит Украине, защищающейся от российской агрессии, дополнительную помощь на 600 млн футов стерлингов (в пересчете: 783 млн евро). Такое заявление сделал министр иностранных  дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, прибывший в среду, 11 сентября, в Киев вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Сегодня я могу подтвердить предоставление Украине помощи на сумму более 600 миллионов, включая 242 миллиона (фунтов стерлингов, в пересчете: 316 млн евро) в текущем финансовом году, на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные нужды, а также на поддержку реформ, восстановления и реконструкции. Плюс мы подтверждаем наше намерение предоставить кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 484 миллиона долларов (в пересчете: 440 млн евро) позднее в этом году", - говорится в стенограмме выступления на совместной пресс-конференции в Киеве глав внешнеполитических ведомств Украины, США и Великобритании - Андрея Сибиги, Энтони Блинкена и Дэвида Лэмми, - распространенной пресс-службой Госдепа США.

"Великобритания ускоряет военные поставки: уже поставлены зенитные ракеты, оборудование для истребителей F-16, самоходные артиллерийские установки AS-90 и запасные стволы, военные катера и морские орудия. Я могу объявить, что до конца года мы также отправим в Украину сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники",  - заявил далее Лэмми, согласно этому документу.

Ранее Британия уже взяла на себя обязательство выделять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,9 млрд евро) в год на военную поддержку "в течение всего времени, пока это будет необходимо". "Вместе с США мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - сказал глава британского МИД.

Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен в Киеве

В  тот же день, 11 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении гуманитарной помощи Украине на общую сумму 717 млн долларов (635 млн евро).

Блинкен и Лэмми встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили 79-ю сессию Генассамблеи ООН, ее поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов устава организации,  а также затронули прогресс Украины на пути к членству в НАТО и ЕС и усилия по "привлечению инвестиций и укреплению институтов в поддержку евроатлантического пути" Киева, указали в Госдепе США.

 

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