Лондон создал ведомство по контролю за выполнением санкций

Создание органа для усиления контроля за обходом торговых санкций, в том числе против России - это четкий сигнал нарушителям, что "спрятаться негде", заявили в Лондоне.

Великобритания усиливает контроль за выполнением торговых санкций, введенных в том числе против России за полномасштабное вторжение в Украину. С этой целью создано специальное ведомство - управление по применению торговых санкций (OTSI). Оно, как заявило британское правительство в понедельник, 11 декабря, будет бороться с фирмами, которые пытаются обойти введенные против РФ штрафные меры, и помогать компаниям выполнять данные санкции.

Кроме того, новое ведомство будет расследовать возможные пытающимися обойти введенные против РФ штрафные меры , принимать решения о штрафах и при необходимости передавать дела для преследования уголовных правонарушений в Налоговую и таможенную службу (HMRC), отмечается далее. В компетенцию OTSI будет входить расследование деятельности компаний, поставляющих запрещенные виды продукции РФ через третьи страны. За уклонение от санкций компании теперь столкнутся с более жесткими наказаниями, предупредили в Лондоне.

Лондон: Новое ведомство - "четкий сигнал, что спрятаться негде"

"Мы не оставляем камня на камне в своей приверженности остановить военную машину Путина. Это означает преследование тех, кто уклоняется от санкций, и лишение России технологий и доходов, которые ей необходимы для продолжения противозаконного вторжения (в Украину. - Ред.), - заявила министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани. По ее словам, решение создать управление по применению торговых санкций станет "четким сигналом нарушителям санкций о том, что спрятаться негде".

Она подчеркнула, что введенные против России санкции работают, а торговля Великобритании с РФ упала до исторического минимума. В заявлении Лондона также отмечается, что за год после начала полномасштабной войны в Украине (с марта 2022 года по февраль 2023-го) импорт товаров из России в Великобританию снизился на 94 процента по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Министр: Без международных санкций у РФ были бы деньги еще на 4 года войны

В свою очередь министр внешней торговли Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян уверена, что создание нового ведомства еще более укрепит систему санкций Великобритании и позволит ей "сделать максимальным воздействие торговых санкций на тех, кто по-прежнему игнорирует глобальные правила". "По нашим оценкам, без международных санкций у России имелось бы более чем на 400 млрд долларов больше для финансирования войны, чего оказалось бы достаточно для финансирования вторжения еще на четыре года", - заявила она.

Новое подразделение OTSI создается в дополнение к уже существующему Бюро применения финансовых санкций (OFSI) и начнет работу в начале 2024 года.

Смотрите также: