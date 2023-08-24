Reuters: РФ наладила ввоз авиазапчастей через третьи страны

С мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиазапчастей не менее чем на 1,2 млрд долларов, выяснили журналисты.

Несмотря на западные санкции, с мая 2022 года по конец июня 2023 года в Россию было поставлено авиационных запчастей западного производства не менее чем на 1,2 млрд долларов США. Об этом сообщило в среду, 23 августа, агентство Reuters со ссылкой на данные таможни.

Диапазон продукции, которую получили российские авиакомпании для имеющихся в их парках лайнеров Airbus и Boeing, - от предметов первой необходимости, нужных для поддержания самолета в летном состоянии, таких как шасси, клапаны давления в кабине и дисплеи для кабины, до более обыденных товаров, таких как кофеварки, телефонные трубки для стюардесс и сидения для унитазов, говорится в публикации.

Таможенные документы свидетельствуют, что запчасти попадали в Россию через посредников в Таджикистане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае и Кыргызстане. Ни одна из этих стран не поддержала санкции Запада в отношении России.

Сотрудничество с малыми компаниями

В то же время российские авиакомпании, до войны получавшие техническую поддержку от крупных международных компаний, стали сотрудничать с малыми фирмами, обратили внимание журналисты. Так, в апреле 2022 года авиакомпания S7 начала закупать запчасти у молдавской компании Air Rock Solutions. Последняя за 14 месяцев поставила российскому клиенту товаров на 1,23 млн долларов.

При этом сумма в 1,2 млрд долларов не отражает общую стоимость импорта авиазапчастей за период, рассмотренный агентством Reuters, поскольку в нее включены только товары, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их сервисных подразделений, но не запчасти для самолетов, поставляемые другим компаниям в РФ, указывают журналисты.

Комментарий западного производителя Northrop Grumman

Замглавы авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов отказался отвечать на запрос Reuters, как эта фирма производит запчасти для своих лайнеров. Авиакомпании S7 и "Аэрофлот" запрос проигнорировали.

В свою очередь в американской компании - производителе авиазапчастей Northrop Grumman заверили редакцию в том, что, проанализировав предоставленный ею список товаров, которые были поставлены в Россию, там не сумели выявить ни продаж, ни услуг ремонта, которые были бы оказаны российским фирмам.

Между тем в администрации США подчеркнули, что применяемый ими и союзниками Штатов контроль за экспортом уже сильно ударил по российскому авиационному сектору. В свою очередь не названный в статье по имени официальный представитель Евросоюза заявил, что ЕС тесно координирует свои действия со странами, которые ввели аналогичные ограничения на торговлю, чтобы не допустить обхода санкций Россией.

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