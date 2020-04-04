Локдаун для орхидей на немецком острове цветов (фото)

Майнау • Остров цветов Майнау (Blumeninsel Mainau) на Боденском озере в немецкой земле Баден-Вюртемберг входит в число самых посещаемых достопримечательностей Германии. Обычно здесь ежегодно бывают около 1,2 миллиона туристов со всего мира - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства.

Павлин из цветов во всей своей красе ждет посетителей, но пока здесь ходят только сотрудники парка

В эти выходные в конце марта здесь должен был начаться очередной сезон, однако открытие острова для посетителей пришлось отложить из-за сложной эпидемиологической ситуации в соседнем городе Констанц и административном районе, на территории которого находится остров. Цветам, в том числе на традиционной выставке орхидей, пока придется цвести в вынужденном одиночестве.

Орхидеи на острове Майнау. Фотографии

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