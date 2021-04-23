Юриста ФБК Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы в понедельник, 26 апреля, признал Любовь Соболь виновной в повторном нарушении правил организации митинга. Юристу Фонда борьбы с коррупцией назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Как сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин, ее обвиняют в том, что она якобы в эфире "Эха Москвы" призывала к участию в несанкционированном митинге. Сама Любовь Соболь заявила, что в эфире не обсуждалась ни дата, ни место проведения митинга. "Фактически призывай, не призывай - все равно максимальный штраф Соболь мы выпишем", - отметила она.

В свою очередь, Савеловский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей либертарианца Михаила Светова за призывы к участию в митинге 21 апреля. Позднее его арестовали на 9 суток за "организацию" митинга 23 января. "Мне вменяется твит с якобы призывом, датированный 23 января. Срок давности по возбуждению административного дела истек", - заявил Светов.

Любовь Соболь и "квартирное дело"

15 апреля суд в Москве, рассматривавший обвинения по так называемому "квартирному делу", приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ условно и удержанию 10 процентов заработка в пользу государства. Соболь признали виновной в том, что 21 декабря 2020 года она "с применением насилия" проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев, считающийся участником "банды отравителей из ФСБ", которые, согласно расследованию интернет-издания Bellingcat, едва не убили Алексея Навального в августе 2020 года.

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