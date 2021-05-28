 Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.05.2021

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Беларусь

Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси

Высылая двух сотрудников посольства Беларуси, Литва проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов 24 мая объявили в Минске персонами нон грата, указали в Вильнюсе.

МИД Литвы в Вильнюсе

МИД Литвы в Вильнюсе

Правительство Литвы приняло решение выслать из страны двух сотрудников посольства Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба литовского МИДа в пятницу, 28 мая. В министерство был вызван представитель белорусского посольства в Вильнюсе. Ему вручили ноту с объявлением двух сотрудников посольства персонами нон грата "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Им предписано покинуть Литву в течение семи дней.

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По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, это решение стало проявлением солидарности с Латвией.

24 мая Минск объявил о высылке дипломатов и сотрудников посольства  этой страны из Беларуси, после того как глава МИД Латвии и мэр латвийской столицы публично поменяли в Риге государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, ставший символом белорусской оппозиции.

Тогда посол Латвии в Беларуси подчеркнул, что акция в Риге была проведена в знак протеста в связи с инцидентом, связанным с принудительной посадкой и многочасовым удержанием в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

28 мая представителю Беларуси в МИД Литвы был заявлен протест "в связи с продолжающимися репрессиями против белорусского гражданского общества и независимых СМИ", от него потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги, а также других политзаключенных и незаконно задержанных, говорится в сообщении литовского министерства.

Минск высылает двух литовских дипломатов

В тот же день стало известно. что власти Беларуси в ответ высылают из страны двух литовских дипломатов. Как сообщил МИД в Минске, они должны покинуть Беларусь в течение семи дней. 

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    Автор: Янина Мороз


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