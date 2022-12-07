Литва вслед за Латвией запретит вещание телеканала "Дождь"

Доступ к телеканалу "Дождь" на YouTube будет закрыт с 8 декабря. Только накануне "Дождь" запретила Латвия, сославшись на "угрозу национальной безопасности".

Литва вслед за Латвией запрещает вещание российского оппозиционного телеканала "Дождь". Причиной такого решения стало аннулирование властями Латвии лицензии "Дождя", позволявшей каналу распространять контент в Евросоюзе, а также в России, США и других странах, сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду, 7 декабря.

"Он ("Дождь" - Ред.) был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве", - сообщила комиссия.

"Угроза нацбезопасности"

Накануне Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание "Дождя", сославшись на "угрозу национальной безопасности и общественному порядку". Заблокирован на территории Латвии и доступ к программам телекомпании на YouTube.

Лишение "Дождя" лицензии в Латвии последовало за двумя предупреждениями. Первое было связано с показом в эфире карты, на которой Крым входит в состав РФ. За это телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро.

Второе предупреждение "Дождь" получил после того, как его ведущий Алексей Коростелев в прямом эфире назвал российскую армию "нашей" и выразил надежду на то, что, освещая проблемы в российской армии, телеканалу удастся помочь мобилизованным "с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

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