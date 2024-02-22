Лишили лицензии: лебединая песня КИВИ Банка

Экономика и бизнесРоссияЛишили лицензии: лебединая песня КИВИ Банка22.02.202422 февраля 2024 г.Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, из-за чего перестали работать некоторые платежные сервисы. Среди претензий - расчеты физлиц с теневым бизнесом и переводы в онлайн-казино. О том, как это было - карикатура DW.https://p.dw.com/p/4ckcpФото: DWРекламаСмотрите также:Интервью #вТРЕНДde с Сергеем ВакуленкоTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video