  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Лишили лицензии: лебединая песня КИВИ Банка

22 февраля 2024 г.

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, из-за чего перестали работать некоторые платежные сервисы. Среди претензий - расчеты физлиц с теневым бизнесом и переводы в онлайн-казино. О том, как это было - карикатура DW.

https://p.dw.com/p/4ckcp
Карикатура DW: мужчина в деловом костюме душит птицу киви, на которой написано КИВИ Банк
Фото: DW

Смотрите также:

Интервью #вТРЕНДde с Сергеем Вакуленко

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Здание Банка России в Москве

Российский КИВИ Банк лишили лицензии

Российский КИВИ Банк лишили лицензии

После отзыва лицензии заблокированными оказались сервисы QIWI-кошелек и Contact, который россияне используют для переводов денег в другие страны.
Экономика и бизнес21 февраля 2024 г.
Российские рубли на печатном станке

Немецкий эксперт: Экономика России рухнет в случае окончания войны

Немецкий эксперт: Экономика России рухнет в случае окончания войны

Нынешний экономический рост в России основан исключительно на гонке вооружений. В мирное время экономика рухнет, поэтому в Кремле "не захотят прекращать войну", считает немецкий специалист по российской экономике.
Экономика и бизнес11 февраля 2024 г.
Производство танков в Нижнем Тагиле

Эксперты: Российская военная экономика перегрета

Эксперты: Российская военная экономика перегрета

Россия все больше зависит от продолжения войны, расходы на которую действуют на ее экономику, как наркотик, заявил Венский институт международных экономических исследований WIIW.
Политика30 января 2024 г.