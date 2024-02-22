Лишили лицензии: лебединая песня КИВИ Банка

22.02.2024 22 февраля 2024 г.

Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, из-за чего перестали работать некоторые платежные сервисы. Среди претензий - расчеты физлиц с теневым бизнесом и переводы в онлайн-казино. О том, как это было - карикатура DW.