Российский КИВИ Банк лишили лицензии

После отзыва лицензии заблокированными оказались сервисы QIWI-кошелек и Contact, который россияне используют для переводов денег в другие страны.

Центральный банк России отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций, сообщил регулятор в среду, 21 февраля. Банк России объяснил отзыв тем, что кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законы, направленные против отмывания денег и финансирования терроризма.

Регулятор обвинил КИВИ Банк в "проведении высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом". Как утверждается в сообщении ЦБ, КИВИ Банк занимался в том числе переводами денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и "поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений".

Не работают QIWI-кошелек и система переводов за границу Contact

КИВИ Банк специализировался на денежных переводах, онлайн-эквайринге и выдаче цифровых банковских гарантий. Его флагманским продуктом был сервис QIWI Кошелек. Кроме того, банк выступает оператором системы денежных переводов Contact, которую используют для переводов денег из России в другие страны.

После отзыва лицензии пополнение QIWI-кошельков стало недоступно. Вскоре перестали работать платежная система Contact и платежные терминалы QIWI в Москве. Экран автоматов заблокирован, высвечивается надпись "Платежи временно не принимаются", сообщает ТАСС.

Банк уже заявил о закрытии своих офисов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. "Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам", - говорится в сообщении банка.

ЦБ не отзывал лицензии у финансовых организаций с августа 2022 года, когда ее лишился Кросно-банк, отмечает агентство РБК. Перерыв ЦБ с отзывом лицензий продолжался полтора года, такую паузу регулятор не делал с 1991 года, подчеркивает агентство.

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