Линейки в День знаний в Москве перенесли в помещения

В школах Москвы и ряда регионов РФ отменили линейки 2 сентября, в день начала учебного года, или решили проводить их в помещениях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Информацию об изменении формата подтвердило в пятницу, 30 августа, агентство РБК.

"Все линейки, в том числе и сама главная линейка для первых и 11 классов, пройдут в помещениях. Это, я думаю, будет сделано абсолютно во всех школах нашего города", - сказала директор "Школы в Некрасовке" Майя Булаева. Родители присутствовать не будут.

Учитель одной из московских школ сообщил РБК, что формально изменения списали на слишком жаркую погоду. По данным агентства "Интерфакс", в Воронеже линейки проведут только для учеников первого и одиннадцатого классов.

В Ростовской области принимают дополнительные меры безопасности

В Ростовской области запретили проводить линейки в школьных дворах, сообщил местный городской сайт 1rnd.ru со ссылкой на губернатора Василия Голубева. По данным портала, организовывать мероприятия разрешено только в закрытых помещениях, число участников должно быть минимальным, а дополнительные меры безопасности - обязательны.

В Брянской области изменения обсуждала антитеррористическая комиссия

По данным издания NASHBRYANSK.RU, аналогичное решение принято и в Брянской области - "по соображениям безопасности". В школах, где актовые залы не смогут вместить всех учащихся, запланированы "классные часы с праздничной программой". Эту информацию на заседании антитеррористической комиссии озвучил начальник городского управления образования Альберт Малкин.

В приграничных районах Белгородской области вводится дистанционный формат

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, "в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области все школы будут работать в дистанционном формате". Остальные - по результатам решений, которые приняли администрации школ совместно с родителями, будут работать в очном и очно-дистанционном формате. Контролирует процесс Минобразования Белгородской области.

СМИ: Из приграничных районов Курской области уехали 14 тыс. школьников

По информации местного издания "Друг для друга Курск Онлайн", школьников Курска, Курчатова и Железногорска в Курской области переводят на дистанционное обучение. "Подготовлены решения о начале учебного года. В зависимости от ситуации это будет как дистанционная форма обучения в тех районах, которые отселяются, смешанная в примыкающих к ним или очная", - сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в области на дистанционный формат переведены 114 школ тех районов, где проводилось отселение.

При этом, по данным издания, из приграничных районов Курской области вынуждены были уехать 14 тыс. школьников, а 286 учеников подали заявления об отчислении из местных школ.

Вооруженные силы Украины, начавшие 6 августа неожиданное и стремительное наступление в Курской области, в настоящее время контролируют, по собственным заявлениям, около 1300 кв. км территории региона и 100 населенных пунктов. По оценке военного аналитика Яна Матвеева, для полноценной обороны и возвращения утраченных территорий Минобороны РФ требуется около 50 тыс. военнослужащих.