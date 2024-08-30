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К обороне Курской области привлекут местных жителей

Сергей Ромашенко
30 августа 2024 г.

Власти Курской области создают добровольческий отряд для "поддержания правопорядка" в районах, подконтрольных ВСУ. Добровольцев из нового отряда "Барс - Курск" обучат и вооружат.

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Российская бронетехника на пути в районы боевых действий в Курской области
Российская бронетехника на пути в районы боевых действий в Курской областиФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture-alliance

В Курской области создается добровольческий отряд для "поддержания правопорядка" на территориях, занятых вооруженными силами Украины (ВСУ). "Обсудили создание добровольческого отряда "Барс - Курск". Это новое формирование станет важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области. Основная функция отряда - обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области", - написал в своем Telegram-канале в четверг, 29 августа, врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, добровольцев, которые подпишут контракт, обучат и вооружат. Служащие отряда будут действовать вместе с армией и штабом контртеррористической операции для координации защиты гражданской инфраструктуры. Контракт на участие в отряде заключается на 6 месяцев с сохранением текущего рабочего времени.

"Задачи отряда включают не только обеспечение безопасности, но и участие в жизнеобеспечении отселенных районов, чтобы поддержать оставшихся людей в это сложное время. Важно отметить, что все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО", - подчеркнул Смирнов.

Бои в Курской области

ВСУ, начавшие 6 августа неожиданное и стремительное наступление в Курской области, в настоящее время контролируют, по собственным заявлениям, около 1300 кв. км территории региона и 100 населенных пунктов. 29 августа газета Bild, ссылаясь на спутниковые данные, сообщила, что украинские военные замкнули котел, в котором оказались около 3000 российских солдат. Площадь котла может составлять 700 кв. км.

По оценке военного аналитика Яна Матвеева, для полноценной обороны Курской области и возвращения утраченных территорий Минобороны РФ требуется около 50 тысяч военнослужащих. Но Кремль не планирует перебрасывать армию из Украины, сосредоточив все силы на наступлении в Донбассе, где, по данным Deep State, российская армия с начала августа захватила уже 200 кв. км территории. Месяцем ранее продвижение РФ составило лишь около 50 кв. км.

 

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