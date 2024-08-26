Школьников в ряде регионов России не принимают в 10-й класс

О проблемах с зачислением детей в десятые классы столкнулись родители из целого ряда субъектов РФ. Проблемы связаны с введением в России нового образовательного стандарта, сообщил "Коммерсант".

Родители из целого ряда российских регионов столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс, сообщила в понедельник, 26 августа, газета "Коммерсант". По ее сведениям, это связано с тем, что в России введен новый государственный образовательный стандарт, позволивший школам отбирать детей в десятые классы по собственным критериям. В результате некоторые ученики не смогли пройти отбор в профильные классы, в том числе в школах, где они учились, а в общеобразовательных классах мест не осталось.

Председатель общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова сообщила, что только к ним за помощью обратились около 50 человек. Они рассказали, что руководство школ настойчиво рекомендовало отдавать их детей, не прошедших отбор, в колледжи. Менькова предположила, что некоторые родители не стали бороться за поступление в 10-й класс и их дети пошли в колледж.

По сведениям "Коммерсанта", с невозможностью устроить ребенка в 10-й класс столкнулись и родители в Челябинской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае. В ряде случаев добиться зачисления удалось лишь после обращения в прокуратуру.

За помощью к прокурору

Так, Генпрокуратура РФ, рассмотрев обращение родителей из Краснодарского края, напомнила о постановлении Конституционного суда РФ от 2020 года, в котором говорится, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей.

В итоге "права учащихся были восстановлены", а директора школы, отказавшего в приеме детей, привлекли к административной ответственности по статье "нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса". О сложившейся ситуации Генпрокуратура уведомила министра просвещения РФ Сергея Кравцова. В Минпросвещения на просьбу "Коммерсанта" о комментариях не отреагировали.

Новый образовательный стандарт

С 1 сентября прошлого года в России действует новый федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения (ФГОС-3). В числе прочего он предполагает, что ученики 10–11-х классов должны изучать не менее двух предметов на углубленном уровне в профильных классах.

В такие классы проводится отбор по критериям, которые устанавливают сами школы. Между тем общеобразовательные классы, в которые учеников должны принимать без отбора, во многих случаях просто исчезли, констатировала председатель общественного движения "Родители Москвы".