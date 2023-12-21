Лидеры туризма в Германии. Фотогалерея
Самые популярные города и общины Германии, лидирующие по соотношению количества гостей и численности населения.
Сколько постояльцев отелей и гостевых апартаментов приходится на каждого жителя популярных среди туристов городов и общин в Германии? Немецкий портал Holiday Check опубликовал результаты годового исследования. Представляем первую двадцатку.
1. Руст
Небольшой город в Баден-Вюртемберге, где находится самый посещаемый в Германии парк развлечений - Европа-парк Руст • 934 тысячи гостей / 5 тысяч жителей.
2. Бинц
Община на Рюгене - самый популярный курорт этого балтийского острова в Мекленбурге - Передней Померании • 396 тысяч гостей / 5,5 тысячи жителей.
3. Херингсдорф
Община на Балтийском море в Мекленбурге - Передней Померании. В 1995 году здесь отрыли 508-метровый пирс - самый длинный в Германии • 533 тысячи гостей / 8,4 тысячи жителей.
4. Виллинген
Община в земле Гессен - место проведения этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Одна из достопримечательностей - 665-метровый подвесной мост для пешеходов • 339 тысяч гостей / 6,4 тысячи жителей.
5. Кюлунгсборн
Город-курорт на Балтийском море в Мекленбурге - Передней Померании • 378 тысяч гостей / 8 тысяч жителей.
6. Биспинген
Община в Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии. Самый красивый сезон здесь - цветение вереска в конце лета • 304 тысячи гостей / 6,5 тысячи жителей .
7. Нордернай
Город на одноименном острове Нордернай в Северном море • 260 тысяч гостей / 6 тысяч жителей.
8. Оберстдорф
Ярморочная община в альпийском регионе Верхний Альгой в Баварии. Так эти места выглядят весной во время цветения крокусов • 413 тысяч гостей / 9,8 тысячи жителей.
9. Браунлаге
Воздушный курорт в нижнесаксонской части региона Гарц. Одним из туристических событий года в этом городе является празднование Вальпургиевой ночи • 228 тысяч гостей / 5,6 тысчи жителей .
10. Обердинг
Община около Мюнхена, на территории которой находится большая часть международного аэропорта баварской столицы, расположены отели для пассажиров и так далее • 265 тысяч / 6,7 тысячи жителей.
11. Боркум
Курортный город на одноименном острове - самом большом в цепи Восточно-Фризских островов Северного моря • 201 тысяча гостей / 5 тысяч жителей.
12. Бад-Фюссинг
Курортная община с термальными источниками в Баварии. Температура воды из скважины 1000-метровой глубины превышает 55 градусов. В бассейнах составляет от 30 до 42 градусов • 277 тысяч гостей / 8 тысяч жителей.
13. Бад-Хинделанг
Баварская ярмарочная община - горный климатический курорт в регионе Верхний Альгой • 181 тысяча гостей / 5 тысяч жителей.
14. Зюльт
Община на одноименном острове в Северном море около побережья земли Шлезвиг-Гольштейн. Традиционно считается местом отдыха состоятельных людей и знаменитостей • 448 тысяч гостей / 14 тысяч жителей.
15. Тиммендорфер-Штранд
Община Тиммендорфер-Штранд - популярный морской курорт на балтийском побережье, расположенный недалеко от Любека в земле в Шлезвиг-Гольштейн • 277 тысяч гостей / 8,6 тысячи жителей.
16. Грёмиц
Курортная община на Балтийском море в земле Шлезвиг-Гольштейн. Одна из достопримечательностей - подводный лифт, открытый в 2009 году • 227 тысяч гостей / 7,3 тысячи жителей.
17. Кохем
Популярный город винодельческого региона на Мозеле в земле Рейнланд-Пфальц. Над долиной реки здесь возвышается этот живописный Имперский замок • 163 тысячи гостей / 5 тысяч жителей.
18. Медебах
Медебах - город в регионе Хохзауэрланд в земле Северный Рейн - Вестфалия. Популярен среди любителей зимних видов спорта и активного отдыха на природе • 231 тысяча гостей / 8 тысяч жителей.
19. Шёнау-ам-Кёнигсзе
Баварская община в альпийском регионе Берхтесгаденер-Ланд. На территории общины расположены озеро Кёнигсзе и паломническая церковь Святого Варфоломея • 156 тысяч гостей / 5,7 тысячи жителей.
Оберштауфен
Ярмарочная община в баварском районе Верхний Альгой. Одним из популярных туристических событий года здесь является осенний праздник отгона скота с альпийских пастбищ • 215 тысяч гостей / 7,9 тысячи жителей.