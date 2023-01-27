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Максим ПокровскийФото: Archiv Pokrovsky
КультураРоссия

Лидер "Ногу Свело!" Максим Покровский: Россиян лечить некому

Валя Морффер
27 января 2023 г.

После вторжения России в Украину лидер группы "Ногу Свело!" записал несколько песен, осуждающих войну и российскую агрессию. Сейчас группа находится на гастролях в Германии. Максим Покровский - в интервью DW.

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Музыкант и лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский одним из первых среди российских музыкантов открыто высказал свою антивоенную позицию и выпустил целый ряд антивоенных песен. Одна из последних - сингл  "С новым годом, сынок!". В клипе снялись актеры Артур Смольянинов и Чулпан Хаматова. Это история семьи из России, которая потеряла своего сына в войне в Украине. Накануне своего концерта в Кельне Максим Покровский приехал в редакцию Deutsche Welle и дал откровенное интервью.

DW: Максим, судя по вашим постам в Instagram, вы сейчас ездите по Германии на автомобиле вроде маршрутного такси. Это нормальный формат для гастролей группы "Ногу Свело!"? Или это вынужденный вариант?

Максим Покровский: Нет, это хороший "Мерседес". В него вмещается вся наша команда. Это почти нормальный формат, то есть мы в общем-то выступаем в хороших местах, позволяем себе возить почти тот же состав команды, с которым ездим по России. Здесь мы не возим с собой только клавишника, мы используем плейбэк.

- Это первый ваш тур по Европе, после того как вы покинули Россию и уехали в США. Я правильно понимаю?

- Мне вообще стыдно сказать, что это первый наш тур по Европе. Нет, мы выступали в Европе, у нас были концерты, но их было мало в нашей истории. А такой вот прямо тур - да, у нас первый раз. Причем, мы решили очень бойко действовать: это первый заезд первого тура. В конце марта мы планируем второй, и, наверное, в этом году случится еще и третий. Мы очень серьезно настроены на работу.

- На сайте группы "Ногу свело!" опубликовано расписание ваших концертов. Там написано, что 7 июля 2023 года пройдет концерт в Питере. Это ошибка, или вы полны оптимизма?

- Я не знаю (смеется). Мы в команде задаем очень много вопросов друг другу, а команда у нас почти вся семейная. Я Тане, это моя жена, задавал этот вопрос. Мне сейчас жутко стыдно, хоть вскакивай с кресла и звони ей, но я не знаю, почему у нас стоит этот концерт в Питере. Вспоминаю. А вдруг реально что-то поменяется? Оптимизм этот исключительно Танин. У нас абсолютно одинаковые взгляды на то, что творится в мире, но у нее больше оптимизма по поводу того, что будет происходить в России. Если в России будет происходить такое, как сейчас, естественно, что мы никуда не поедем.

- Вы скучаете по концертам в России, по вашей публике? В связи с вашим отъездом из страны эта связь потерялась или ослабла?

- Приобрелась новая связь. Это связь с теми, кому очень нужно не сойти с ума в вакууме, когда ты один или одна. Люди пишут нам о "вакууме непонимания". Мы очень четко нашли себя, свою роль, даже будет, наверное, правильней сказать, что роль нашла нас. Мы не можем своими песнями остановить Москву. Нормально? Я хотел сказать "войну", а сказал "Москву".

- Все поняли, о чем вы говорите.

- Своими песнями мы не можем заставить и Европейский Союз быть активней. Я не слишком большой эксперт, но хотел бы, чтобы ЕС стал активней помогать Украине.

Лидер группы
Лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский на интервью DW в БоннеФото: DW

Но мы можем своими песнями помочь не сойти с ума таким людям, о которых я уже говорил. Мы бесконечно ценим свою аудиторию. Когда я записывал свое новогоднее поздравление, то сказал тогда, что я не вытираю попу паспортом, потому что я - часть вас, потому что я взял на себя какую-то ответственность! А вот по концертам в России я скучаю не очень. И я могу объяснить, почему. Мы никогда не были сверхуспешным, мы всегда были достаточно успешным коллективом. Я не очень скучаю по концертам, потому что не знаю, кто и зачем может прийти сегодня на них. Наверное, на наши концерты в России пришли бы теоретически те, кто поддерживает нас и нашу позицию, но мало ли кто еще забредет. Есть ведь и такие, кто начнет орать: "Хватит петь свои антивоенные песни!"

В их городе, я сейчас говорю про Москву, есть Кремль. В Кремле сидят дяди, эти дяди посылают в Украину ракеты, а они продолжают сидеть, и они придут на мой концерт. Не хочу я перед такими людьми выступать и давать концерты. И я ничего не могу с собой поделать! Конечно, я хочу снова съездить в Россию, но, если мне скажут, что я никогда не смогу вернуться в Россию, пойду ли я вешаться? Нет, не пойду.

- Но в данный момент вы, наверное, в Россию не вернетесь, потому что это достаточно опасно несмотря на то, что никакого уголовного дела на вас пока не заведено, хотя вы и говорите, что ожидаете этого с каждым новым высказыванием, с каждой новой песней.

- Мы живем в двух параллельных мирах, в мирах наших интересов. Вот насколько нас интересует все, что происходит с нами, вокруг нас, что творится в обществе, что происходит с этой войной? Это все как-то рядом, но между нами проходит линия. Какие идут в официальных проправительственных кругах движения по нашему поводу и по нашей теме, нам неизвестно. Вот если мне сейчас позвонят и скажут, что война закончена, сменилось правительство, завтра вы можете снова давать концерты...

Нет, людей ведь не вылечат. Так, как вылечили здесь в Германии, когда давали еду за просмотр документального кино о том, что такое фашизм. Их пока и лечить-то некому. У Европы свои дела, она поддерживает Украину по понятным причинам. Украина будет разбираться со своими делами, а россиян лечить некому! Россиян могли бы попробовать полечить сами россияне, но, как я понимаю, прогрессивная часть россиян в большинстве своем все же покинула Россию.

- А вы себя не относите к той части интеллигенции, которая пытается "лечить" россиян, находясь за пределами страны?

- Во-первых, я не имею право называть себя частью передовой прослойки России. Я идентифицирую себя как работник жанра, в руках которого сосредоточено мирное оружие, с помощью которого можно бороться за мир. Пусть не очень эффективно, потому что кремлевскую пропагандистскую машину не очень этим сдвинешь с места. Во-вторых, потому что нельзя ничего не делать. Я могу четко сказать, что начиная с 24 февраля мне не стыдно за то, как я провел время.

- А как вы думаете, возможно ли с помощью творчества переубедить людей, а то и превратить сторонников в противников войны?

- Разумеется, мы думали об этом, создавая, например, самый свежий сингл "С новым годом, сынок", разрабатывая и концепцию видео, - все это было направлено именно туда, я имею ввиду на отрезвление именно этих "сумасшедших". Другой вопрос в том, что у меня в этом смысле нет оптимизма, эти миллионы сумасшедших ничего из уст группы "Ногу свело" не хотят слышать…  

- Хочу вернуться к вашему клипу "С новым годом, сынок". Та реакция, которую мы наблюдаем, словно ничего не случилось. В какой-то момент случается вот эта тихая истерика, но все это происходит в рамках квартиры. Люди не выходят из нее, они утешают себя, они продолжают пытаться жить дальше, как будто ничего не произошло. Почему не может быть по-другому?

- Нация потеряла страх, она перестала бояться, какие-то нервные окончания перестали работать. Обезболивание произошло, люди не чувствуют боли.

- Что значит "потеряли страх"? Мне кажется, как раз наоборот - страх заставляет их молчать.

- А это другой страх. Страх быть истребленными, как нация, страх потерять человеческое лицо. На мой взгляд, и я в этом достаточно радикален, интеллигенция не справилась со своей задачей. Я в этом убежден на 99 процентов. И я вижу, чем сейчас занимается интеллигенция. Она потеряла связь со своим народом.

- Вы задумывались над тем, чем все это закончится, что будет после войны?

- Давайте просто методом исключения: война идет? Идет. Россия обосралась? Обосралась. Россию кто-то хочет завоевывать? Слава богу - никто. Россию воспитывать никто не будет. Что с ней может произойти? Она войдет в какой-то тяжеленный исторический круг… Для меня общество - это своеобразный железнодорожный состав. Составу нужен локомотив. Его нет: Навальный сидит в тюрьме, Яшин тоже сидит. Мы, музыканты, выступающие против войны, не демонстрируем абсолютно никакой слаженности. Для меня это, как в известной басне - лебедь, рак да щука… Надо было всем быть вместе, делать одно дело, а все эти десять месяцев общество про***… Мы в болоте стоим. Коли нас судьба подрядила, то, наверное, мы будем оставаться теми, кто мы есть. Нам, музыкантам, надо продолжать выполнять свои функции. Я надеюсь, что нас не свернуть, надеюсь, что нас не запугать и что у нас хватит сил остаться теми, какие мы есть сейчас.

Полная версия интервью на нашем канале в YouTube.

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