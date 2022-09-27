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Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих МерцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава ХДС Мерц извинился перед украинскими беженцами в ФРГ

Виталий Кропман
1 ч. назад

Высказывание Фридриха Мерца в адрес украинских беженцев вызвало резкую критику в Германии. Политик извинился, указав, что имел ввиду случаи отсутствия регистрации беженцев.

https://www.dw.com/ru/lider-hds-izvinilsa-za-obvinenie-bezencev-iz-ukrainy-v-socialnom-turizme/a-63252592

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) ГерманииФридрих Мерц (Friedrich Merz) извинился за нападки в адрес украинских беженцев в Германии. "Я сожалею об использовании слов "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которую можно наблюдать в отдельных случаях", - написал политик в своем Twitter во вторник, 28 сентября.

Мерц отметил, что его высказывание "было направлено исключительно на отсутствие регистрации беженцев". "Если мой выбор слов был воспринят как оскорбительный, то я официально приношу свои извинения", - добавил глава ХДС.

Ранее в тот же день Фридрих Мерц в интервью телеканалу Bild заявил, что Германия в настоящее время "переживает социальный туризм этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину". Глава оппозиционной партии обвинил правительство Германии в провоцировании "социальной напряженности" в стране своей политикой в отношении беженцев и иммигрантов. В качестве обоснования своей позиции, он, в частности, упомянул о принятом весной решении федерального правительства исключить украинских беженцев из системы просителей убежища и предоставить им право на получение социальных пособий. Это приводит к "значительным искажениям", сказал Мерц.

Слова Мерца вызвали резкую критику в Германии

Слова главы ХДС вызвали резкое неприятие в Германии. "Набирать популярность за счет  украинских женщин и детей, которые бежали от путинских бомб и танков, - это убого", написала в своем Twietter федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Ее поддержала глава фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Бритта Хассельманн (Britta Haßelmann): "Желание сделать себе имя за счет обесценивания других людей - это инструмент, к которым регулярно прибегают правые популисты. Об этом знает и Фридрих Мерц. Похоже, он готов использовать любые средства, чтобы поднять свой авторитет".

Завершающий свою работу посол Украины в ФРГ Андрей Мельник также возмущенно отреагировал на эти высказывания: "Откуда взялась эта чушь о якобы "социальном туризме" украинских военных беженцев?" - написал Мельник в Twitter. Он назвал высказывания Мерца "дешевым популизмом", отметив, что это право человека - "посещать свою родину в любое время".

"Антислово 2013 года" дискриминирует мигрантов

Словосочетание "социальный туризм" в 2013 году было признано в Германии "антисловом года". Оно применялось отдельно взятыми политиками в отношении мигрантов из Восточной Европы и других стран, приезжающих в более благополучные европейские государства в надежде на лучшую жизнь. По мнению председателя жюри, филолога Нины Яних (Nina Janich), использование в данном контексте понятия "туризм", предполагающего поездку ради отдыха или развлечений, дискредитирует людей, которых сняться с места вынудили бедность и отсутствие социальных перспектив.

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