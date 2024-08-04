Левоэкстремисты могли устроить пожары на ж/д объектах в ФРГ

Левые экстремисты поместили в интернете сообщение, намекающее на их причастность к поджогам на объектах железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Полиция Германии проверяет информацию о возможной причастности левых экстремистов к возгораниям на ряде объектов немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn после того, как на связанном с антиглобалистскими движениямии сайте появилось сообщение с одобрением диверсий. Об этом в субботу, 3 августа, сообщает агентство dpa.

Речь идет о как минимум двух возгораниях в кабельных шахтах на железнодорожных путях в ФРГ в конце июля и начале августа. Первый инцидент произошел на объекте у Бремена, второй - в Берлине, оба пожара начались ночью. Из-за инцидента в Берлине до 6 августа введены ограничения на движение поездов дальнего следования.

Полиция Бремена обнаружила на месте происшествия следы зажигательного вещества, после чего было начато расследование, а отдел госбезопасности земельного ведомства по уголовным делам рассматривает возможную политическую мотивацию злоумышленников.

Экстремисты объявили войну Deutsche Bahn как "колониальной" инфраструктуре

В письме на платформе Indymedia, которую Федеральное ведомство по охране конституции Германии рассматривает "как важнейшее средство распространения информации и пропаганды левоэкстремистской сцены в немецкоязычных странах", поощряется совершение подобных поджогов. Оставшиеся анонимными авторы текста мотивируют подобные действия тем, что Deutsche Bahn используется не только для гражданских перевозок, но для транспортировки вооружений НАТО. По мнению авторов письма, немецкий железнодорожный концерн таким образом способствует "практике колониализма" и "разжиганию войн".

Кроме того, Deutsche Bahn, транспортируя различные промышленные грузы, участвует в навязывании "лживой", по мнению составителей послания, "зеленой экономики" в ФРГ. В качестве примера этого "лживого безумия" приводится завод по производству электромобилей Tesla под Берлином, на который в мае пытались прорваться экоактивисты. Все это является следствием "капиталистической" и "колониальной" политики, утверждают авторы. "Мы надеемся, что сбои в движении, вызванные этими атаками, обеспечат эффективные нарушения капиталистической рутины", - констатируют они.

Агентство dpa отмечает, что компетентные органы Германии в настоящее время проверяют аутентичность левоэкстремистского послания, размещенного на платформе Indymedia.

Поджигатели кабелей в ФРГ могут быть причастны к диверсиям на ж/д путях во Франции?

Составители письма на платформе Indymedia также передают "привет" злоумышленникам, которые устроили поджоги в кабельных шахтах сети высокоскоростных железных дорог ФранцииSNCF. Целый ряд таких диверсий был совершен в ночь на 26 июля, перед церемонией открытия в Париже Олимпиады-2024.

Позднее в шести районах Франции были совершены атаки на телекоммуникационные сети - они также упоминаются в письме на Indymedia.

О причастности составителей письма к инцидентам во Франции говорить рано, однако министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что совершенные диверсии напоминают методы левых экстремистов. Во Франции уже после начала Олимпиады по подозрению в намерении совершить поджог на объекте железной дороги был арестован активист одного из местных ультралевых движений, у него были найдены ключи от технических помещений SNCF, инструменты и агитационная литература.