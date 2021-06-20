Марин Ле Пен переизбрана председателем Национального объединения

Марин Ле Пен переизбрана на посту председателя французского крайне правого Национального объединения (НО). Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщило агентство AFP.

По его данным, 52-летняя политик получила 98 процентов голосов на партийном съезде в Перпиньяне на юго-западе Франции. Альтернативных кандидатов не было. В последние несколько недель члены партии голосовали за ее кандидатуру по почте и в сети интернет.

Возглавляет ультраправых с 2011 года

Ле Пен возглавляла Национальный фронт, который в 2018 году был переименован в НО, с 2011 года.

До конца дня 4 июля она хочет выступить с программной речью, в которой изложит свой курс и стратегию в борьбе за пост президента на выборах в апреле 2022 года. В апреле этого года она уже говорила, что планирует выдвигать свою кандидатуру. В ходе съезда члены партии также проголосовали за утверждение Жордана Барделлы на посту вице-президента НО.

Региональные выборы обернулись провалом

Ранее, 27 июня, второй тур региональных выборов во Франции обернулся провалом для крайне правой партии. Ультраправые, которые имели реальные шансы одержать верх лишь в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег (с Марселем и Ниццей), в итоге все же не смогли получить над ним контроль, получив по стране чуть больше 20 проц. Голосование являлось последней серьезной проверкой общественных настроений перед выборами главы государства.

Наиболее убедительно выступили консерваторы из "Республиканцев" Жана Леонетти - по данным опросов, они заручились порядка 38 проц голосов, передавало агентство AFP. Сопоставимый с ними результат (34 проц) продемонстрировал блок в составе Левой партии и "Европа-Экология-"Зеленые".

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