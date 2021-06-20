Марин Ле Пен переизбрана председателем Национального объединения

Марин Ле Пен переизбрана на посту председателя французского крайне правого Национального объединения (НО). Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщило агентство AFP.
По его данным, 52-летняя политик получила 98 процентов голосов на партийном съезде в Перпиньяне на юго-западе Франции. Альтернативных кандидатов не было. В последние несколько недель члены партии голосовали за ее кандидатуру по почте и в сети интернет.
Возглавляет ультраправых с 2011 года
Ле Пен возглавляла Национальный фронт, который в 2018 году был переименован в НО, с 2011 года.
До конца дня 4 июля она хочет выступить с программной речью, в которой изложит свой курс и стратегию в борьбе за пост президента на выборах в апреле 2022 года. В апреле этого года она уже говорила, что планирует выдвигать свою кандидатуру. В ходе съезда члены партии также проголосовали за утверждение Жордана Барделлы на посту вице-президента НО.
Региональные выборы обернулись провалом
Ранее, 27 июня, второй тур региональных выборов во Франции обернулся провалом для крайне правой партии. Ультраправые, которые имели реальные шансы одержать верх лишь в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег (с Марселем и Ниццей), в итоге все же не смогли получить над ним контроль, получив по стране чуть больше 20 проц. Голосование являлось последней серьезной проверкой общественных настроений перед выборами главы государства.
Наиболее убедительно выступили консерваторы из "Республиканцев" Жана Леонетти - по данным опросов, они заручились порядка 38 проц голосов, передавало агентство AFP. Сопоставимый с ними результат (34 проц) продемонстрировал блок в составе Левой партии и "Европа-Экология-"Зеленые".
Смотрите также:
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Безоговорочная победа президентской коалиции
Во втором туре выборов движение нового президента Эмманюэля Макрона одержало безоговорочную победу. По итогам обработки 97 процентов голосов "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получит 331 место в Национальном собрании, сообщило французское МВД.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Почти вровень с прогнозами
Всего в ходе голосования распределялись 577 депутатских мандатов в нижней палате французского парламента. Экзитполы предсказывали президентской коалиции от 355 до 403 мест.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Зеленый свет для реформ
Победа на парламентских выборах означает зеленый свет для реформ, которые планирует провести Макрон. Среди первых запланированных мер - либерализация трудового законодательства. Макрон также обещал снизить финансовую нагрузку на предприятия и развивать свободную торговлю.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Консерваторы сформируют крупнейший блок от оппозиции
Хотя данные экзитполов разнятся, общий расклад сил по итогам голосования примерно понятен. Консервативная республиканская партия может претендовать на 97-133 мест, что вместе с союзниками позволит ей сформировать крупнейший оппозиционный блок. Социалисты получат от 30 до 49 депутатских мандатов.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Крах социалистов
Для социалистов это стало сокрушительным поражением. Первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис объявил об уходе со своего поста. "Крах Социалистической партии сегодня не вызывает никаких сомнений. Вся власть - у президента республики", - заявил Камбаделис.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
"Национальный фронт" останется без фракции
Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на президентских выборах, получает лишь от 4 до 8 мест. Это не позволяет правым популистам сформировать собственную фракцию в парламенте.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Марин Ле Пен впервые стала депутатом парламента
Сама Ле Пен выиграла выборы на своем участке и впервые стала депутатом парламента Франции.
-
Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством
Рекордно низкая явка
Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени в небольших населенных пунктах и в 20:00 в крупных городах. Голосование во втором туре президентских выборов прошло при рекордно низкой явке избирателей, составившей около 42 процентов.
Автор: Ирина Филатова