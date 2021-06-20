Второй тур региональных выборов во Франции: провал центристов и ультраправых

Второй тур региональных выборов во Франции в воскресенье, 27 июня, обернулся провалом для "Республики на марше" президента Эмманюэля Макрона и крайне правого Национального объединения под председательством Марин Ле Пен.

Центристы, набрав в целом по стране от семи до десяти процентов голосов, не победили ни в одном из 13 регионов. Ультраправые, которые имели реальные шансы одержать верх лишь в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег (с Марселем и Ниццей), в итоге все же не смогли получить над ним контроль, получив по стране чуть больше 20 процентов голосов.

Наиболее убедительно выступили консерваторы из "Республиканцев" Жана Леонетти - по данным опросов, они заручились порядка 38 процентов голосов, передало агентство AFP. Сопоставимый с ними результат (34%) продемонстрировал блок в составе Левой партии и "Европа-Экология-"Зеленые". Из 12 регионов материковой Франции семь, включая Иль-де-Франс, будут контролировать консерваторы, пять - как и прежде - социалисты.

Проверка общественных настроений

Как отмечает агентство AFP, голосование является последней серьезной проверкой общественных настроений перед выборами президента Франции в апреле 2022 года.

"Сегодня вечером мы не выиграли ни в одном регионе", - констатировала разочарованная Ле Пен, обвинив "неестественно сложившиеся альянсы" противников в оттягивании голосов на себя и добавив, что "мобилизация является ключом" к победам в будущем.

Главный делегат правящего движения "Республика на марше", руководитель партийного аппарата - Станислас Герини признал, что выборы стали "разочарованием для президентского большинства".

Ксавье Бертран: Выборы придали мне сил

В свою очередь заявивший о готовности быть кандидатом в президенты от консерваторов Ксавье Бертран отметил, что результаты выборов "придали ему сил". Бывший министр здравоохранения был утвержден на пост главы региона О-де-Франс, в который входят такой город, как Кале, набрав около 53 процентов голосов.

Голосование проходило при самой низкой явке в истории страны. На участки не пришли, по предварительным данным, почти две трети французских избирателей.

Во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких областях, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики. Членов советов избирают во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам.

Каждая партия представляет список своих кандидатов для каждого региона. Если ни один из претендентов на депутатский мандат не набирает более половины голосов в первом туре, устраивается второй тур с участием всех кандидатов, набравших более 10 процентов голосов.

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