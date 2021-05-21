Макрон получил пощечину во время поездки по югу Франции

Во время поездки по югу Франции президент этой страны Эмманюэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины. Инцидент произошел во вторник, 8 июня, во время общения с гражданами в департаменте Дром.

Как свидетельствуют сделанные смартфонами видеозаписи, Макрон в защитной маске подошел к стоящим за заграждениями жителям коммуны Тен-л'Эрмитаж и начал их приветствовать. Один из мужчин ударил его правой рукой по лицу. После инцидента задержаны два человека, в том числе предполагаемый нападавший, их допрашивают, сообщила префектура полиции, не раскрывая их личности. В свою очередь прокуратура заявила, что мотивы задержанных не известны.

Кастекс назвал инцидент противоречащим демократии

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что действия атаковавшего главу государства "направлены против самой демократии", которая предполагает диалог и различные мнения, но "не вербальные оскорбления и не физическое нападение", отметил он.

Инцидент произошел за полторы недели до французских региональных выборов, считающихся важным барометром настроений избирателей. Макрон уже несколько дней совершает поездку по стране.

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