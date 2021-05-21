 Макрон получил пощечину во время поездки по югу Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 08.06.2021

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Европа

Макрон получил пощечину во время поездки по югу Франции

Во время общения с жителями департамента Дром неизвестный мужчина ударил президента Франции по лицу. Два человека задержаны, сообщила полиция.

Эмманюэль Макрон в департаменте Дром

Эмманюэль Макрон в департаменте Дром

Во время поездки по югу Франции президент этой страны Эмманюэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины. Инцидент произошел во вторник, 8 июня, во время общения с гражданами в департаменте Дром.

Как свидетельствуют сделанные смартфонами видеозаписи, Макрон в защитной маске подошел к стоящим за заграждениями жителям коммуны Тен-л'Эрмитаж и начал их приветствовать. Один из мужчин ударил его правой рукой по лицу. После инцидента задержаны два человека, в том числе предполагаемый нападавший, их допрашивают, сообщила префектура полиции, не раскрывая их личности. В свою очередь прокуратура заявила, что мотивы задержанных не известны. 

Кастекс назвал инцидент противоречащим демократии

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что действия атаковавшего главу государства "направлены против самой демократии", которая предполагает диалог и различные мнения, но "не вербальные оскорбления и не физическое нападение", отметил он. 

Инцидент произошел за полторы недели до французских региональных выборов, считающихся важным барометром настроений избирателей. Макрон уже несколько дней совершает поездку по стране.

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    К столу в гостях у Макрона

    В Праздничном зале Елисейского дворца есть все полагающиеся атрибуты роскошного убранства: пурпурно-красные парчовые гардины, огромные люстры, позолоченные колонны... Государственные деятели со всего мира смогут отведать здесь изысканные блюда французской кухни. Путь к решению политических вопросов тоже порой может пролегать через желудок.

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    Кулинарное наслаждение

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    "Королевский пирог" для президента

    Как и в любой французской семье, в президентском дворце на праздник Богоявления подают пирог волхвов, который по-французски называется Galette de Rois, дословно - "королевский пирог". Внутри запекают миндаль или маленькую фигурку. И если она 6 января достанется Макрону, то он станет "королем". Для этого даже не придется возвращать монархию. Правда, "королем" он станет всего на один день.

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    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    С серебряной ложкой во рту…

    … Эмманюэль Макрон не родился. Зато в его новом доме недостатка в сервизе из драгоценных металлов явно не будет. Столовые приборы здесь настолько ценные, что их размещают в особом хранилище, как рассказал один бывший шеф-повар дворца. По его словам, посетители особенно любят прихватить с собой кофейные ложечки. Так сказать, в качестве сувенира.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    А вот и сад

    Неизвестно, любят ли Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Троньё повозиться в саду. Неизвестно и то, захочет ли первая леди Франции последовать примеру Мишель Обамы, которая обустроила в саду Белого дома грядку для овощей. В любом случае такая возможность у супруги президента Франции при желании будет.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Зеленый зал

    Недостатка комнат и залов в Елисейском дворце нет. Например, в Зеленом зале зачастую проходят заседания президента Франции с советниками и международные переговоры. В 2015 году здесь встречались лидеры стран "нормандской четверки". А жилая комната президента находится в восточном крыле дворца.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Последний взгляд на сад

    Покидающему свой пост Франсуа Олланду в свою очередь пришло время сказать Елисейскому дворцу "оревуар". Теперь ответственность за судьбу страны будет нести Эмманюэль Макрон, и его предшественнику в последние мгновения в саду дворца наверняка дышится свободнее.

  • Елисейский дворец

    Елисейский дворец, или Новый дом Макрона

    Дом в сердце Французской республики

    Елисейский дворец - бессменная официальная резиденция французских правителей с 1873 года. Это здание повидало на своем веку множество президентов Французской республики и исторических моментов. Теперь в течение пяти лет хозяином дворца будет Эмманюэль Макрон. Остается только пожелать ему поскорее обжиться на новом месте!

    Автор: Вера Керн, Илья Коваль


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