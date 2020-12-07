На региональных выборах во Франции правопопулисты проигрывают консерваторам

Согласно первым подсчетам, в первом туре региональных выборов во Франции, прошедшего в воскресенье, 20 июня, побеждают консерваторы, за ними следует крайне правое "Национальное объединение" (ранее - "Национальный фронт"). Партия Марин Ле Пен набирает 19,3 процента голосов, передает телеканал France Info. Буржуазно-консервативный лагерь вокруг президента Эмманюэля Макрона, по этим данным, получает 27,2 процента голосов. Тем самым, результат правых популистов несколько ниже, чем прогнозировалось.
Второй тур выборов в Региональные советы (парламенты) и органы местного самоуправления пройдет 27 июня. В первом туре предыдущих региональных выборов во Франции в декабре 2015 года партия Ле Пен одержала победу с результатом 27,7 процента голосов, однако во втором туре правые популисты не смогли занять первое место ни в одном из регионов.
Региональные выборы во Франции - репетиция президентских
Региональные выборы во Франции, традиционно считающиеся генеральной репетицией перед президентскими выборами, планировалось провести весной, но из-за пандемии они были отложены до лета. Многие эксперты полагают, что региональные выборы 2021 года помогут определить, насколько сильны позиции Марин Ле Пен, которая, как ожидается, станет основным конкурентом действующего президента на выборах главы государства в апреле 2022 года.
Аналитики прогнозировали, что в пяти регионах страны партия Ле Пен станет сильнейшей в первом туре. Еще в шести регионах они предрекали лидерство различных коалиций правых партий - прежде всего партии "Республиканцы" Жана Леонетти, а также центристов. По итогам двух туров региональных выборов партия "Национальное объединение" может получить контроль над парламентами как минимум двух регионов Франции.
Во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких областях, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики. Членов Региональных советов избирают во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам. Каждая партия представляет список своих кандидатов для каждого региона. Если ни один из претендентов на депутатский мандат не набирает более половины голосов в первом туре, устраивается второй тур с участием всех кандидатов, набравших более 10% голосов.
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Автор: Ирина Филатова