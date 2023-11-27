Букеровскую премию получил ирландец Пол Линч

Букеровскую премию 2023 года присудили ирландскому писателю Полу Линчу за его пятый по счету роман "Песнь Пророка", действие которого разворачивается в воображаемой Ирландии, погружающейся в тиранию. Церемония награждения прошла в Лондоне вечером в воскресенье, 26 ноября.

"Писать эту книгу было непросто. Моя рациональная часть считала, что я обрекаю свою карьеру, но мне все равно пришлось написать этот роман. В таких случаях не бывает выбора", - сказал Линч после получения награды в размере 50 000 фунтов стерлингов (более 57 тысяч евро).

Сюжет романа-антиутопии разворачивается в Дублине в недалеком будущем. В произведении показана борьба матери четырех детей, пытающейся спасти свою семью от тоталитаризма. Председательница жюри, канадская писательница Эси Эдугян охарактеризовала "Песнь пророка" как "душераздирающий и правдивый" роман, "отражающий социальные и политические тревоги современности". "Это шокирующий, временами нежный роман, который не скоро забудется. Стремительный и беспощадный, он уклоняется от всего. Это чрезвычайно смелое и ужасно трогательное высказывание от находящегося на пике автора", - добавила она.

Букеровская премия считается одной из самых престижных литературных наград, ее вручают с 1969 года. Долгое время лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. В 2004 году в дополнение к награде была учреждена Международная Букеровская премия, победителем которой может стать любой роман, опубликованный на английском языке.

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