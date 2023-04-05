Латвия возвращается к обязательной службе в армии

Воинская повинность в Латвии будет возвращена постепенно - сначала на добровольной, а затем - на принудительной основе. В Риге возвращение к призыву объяснили изменившейся ситуацией после вторжения России в Украину.

Латвия на фоне российской агрессии против Украины возобновляет призыв на обязательную службу в армии. Латвийский сейм в среду, 5 апреля, принял в третьем, окончательном чтении закон о службе государственной обороны (СГО), согласно которому призыв возобновляется с 1 июля.

До конца года призыв на военную службу будет добровольным, а с 1 января - обязательным. В обязательном порядке в армию будут призываться все граждане Латвии мужского пола от 18 до 27 лет. Мужчины, которые по достижении совершеннолетия продолжают получать образование, за исключением высшего, будут призваны после его завершения. Для студентов предусмотрена отсрочка.

Служба государственной обороны будет подразделяться на два вида: непосредственно военную и службу гражданской обороны (альтернативную службу в учреждениях Минобороны). Срок службы - 11 месяцев. Добровольно пройти службу в армии могут граждане Латвии в возрасте 18-27 лет - и мужчины, и женщины.

Последствия российской агрессии против Украины

В Минобороны Латвии сообщали, что летом службу в армии начнут первые 300 добровольцев. Еще столько же планируется призвать в январе 2024 года. Согласно планам, с 2028 года на военную службу будут принимать до 7500 человек.

Обязательный призыв на военную службу в Латвии был отменен в 2007 году. С тех пор в стране была только профессиональная армия. В Минобороны Латвии отметили, что после российского вторжения в Украину ситуация в сфере безопасности в балтийском регионе изменилась. "По опыту Украины мы видим, что без морально устойчивого и подготовленного общества невозможно противостоять агрессору", - отметила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

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