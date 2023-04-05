  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Военные учения в Латвии
Военные учения в Латвии (фото из архива)Фото: DW/L. Scholtyssyk
ПолитикаЛатвия

Латвия возвращается к обязательной службе в армии

Сергей Ромашенко
47 мин. назад

Воинская повинность в Латвии будет возвращена постепенно - сначала на добровольной, а затем - на принудительной основе. В Риге возвращение к призыву объяснили изменившейся ситуацией после вторжения России в Украину.

https://p.dw.com/p/4Pk6T

Латвия на фоне российской агрессии против Украины возобновляет призыв на обязательную службу в армии. Латвийский сейм в среду, 5 апреля, принял в третьем, окончательном чтении закон о службе государственной обороны (СГО), согласно которому призыв возобновляется с 1 июля.

До конца года призыв на военную службу будет добровольным, а с 1 января - обязательным. В обязательном порядке в армию будут призываться все граждане Латвии мужского пола от 18 до 27 лет. Мужчины, которые по достижении совершеннолетия продолжают получать образование, за исключением высшего, будут призваны после его завершения. Для студентов предусмотрена отсрочка.

Служба государственной обороны будет подразделяться на два вида: непосредственно военную и службу гражданской обороны (альтернативную службу в учреждениях Минобороны). Срок службы - 11 месяцев. Добровольно пройти службу в армии могут граждане Латвии в возрасте 18-27 лет - и мужчины, и женщины.

Последствия российской агрессии против Украины

В Минобороны Латвии сообщали, что летом службу в армии начнут первые 300 добровольцев. Еще столько же планируется призвать в январе 2024 года. Согласно планам, с 2028 года на военную службу будут принимать до 7500 человек.

Обязательный призыв на военную службу в Латвии был отменен в 2007 году. С тех пор в стране была только профессиональная армия. В Минобороны Латвии отметили, что после российского вторжения в Украину ситуация в сфере безопасности в балтийском регионе изменилась. "По опыту Украины мы видим, что без морально устойчивого и подготовленного общества невозможно противостоять агрессору", - отметила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

Смотрите также:

Как война в Украине изменила Латвию. Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Напротив российского посольства в Латвии установили уничтоженную украинской армией боевую машину. Там же в Риге организовали выступления против войны.
Конфликты26 февраля 2023 г.02:34 мин.
external

Сможет ли пропаганда Кремля вбить клин в латвийское общество? Европа в фокусе

Сможет ли пропаганда Кремля вбить клин в латвийское общество? Европа в фокусе

Россия не только ведет войну против Украины, но и постоянно атакует Запад посредством слов. Российская пропаганда сильно беспокоит соседнюю Латвию. В стране многие говорят на русском, особенно в восточных регионах. В приграничном городе Резекне проживает много русскоязычных людей, и местные жители боятся, что кремлевская пропаганда может расколоть латвийское общество.
Политика26 января 2023 г.26:27 мин.
Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Президент Латвии: Мы не хотим притока россиян в нашу страну

Почему Латвия не хочет принимать уклонистов из России, какие просчеты Запада привели к войне в Украине и почему не стоит бояться российской ядерной угрозы, рассказал президент Латвии в интервью DW.
Конфликты27 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в Варшаве

Польша добивается для Украины более широких гарантий от НАТО

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатурный бывший президент США Дональд Трамп машет кулаками на скульптуру, изображающую меч правосудия.

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Политика2 ч. назад
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 года

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Правосудие и закон4 ч. назад
Подготовка к подъему флага Финляндии над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, 4 апреля 2023 года

Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Прием Финляндии в НАТО и другие события 405-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес4 апреля 2023 г.
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество4 апреля 2023 г.
Старобельск в марте 2022 года

Как в РФ судят экс-добровольца "Айдара" из Луганской области

Как в РФ судят экс-добровольца "Айдара" из Луганской области

Конфликты4 апреля 2023 г.
На главную страницу