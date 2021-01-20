Ларс Айдингер написал монументальную картину голым телом (фото)

Гамбург • Сценами с обнаженными актерами и актрисами в кино или театре давно никого не удивишь. Что вряд ли можно сказать об этом перформансе, результатом которого стала необычная картина: монументальное полотно, созданное за несколько дней телом немецкого актера и режиссера Ларса Айдингера (Lars Eidinger) - того самого, который сыграл роль цесаревича Николая в сильно нашумевшем фильме "Матильда", а также снимался в сериале "Вавилон-Берлин" и номинированной на "Оскара" ленте "Работа без авторства".

"Сотворение Ларса", 9 на 19 метров

Уже много лет Ларс Айдингер также сотрудничает с немецкой музыкальной группой из Гамбурга Deichkind, выступающей в жанрах хип-хоп и электропанк. Актер несколько раз участвовал в съемках видеоклипов этих музыкантов. Для последнего турне группы под названием "Keine Party" ("Не вечеринка"), успевшего стартовать в феврале прошлого года до введения в Германии пандемических ограничений, Айдингер принял участие в создании этой необычной декорации - картины "Сотворение Ларса" ("Erschaffung Lars") площадью около 170 квадратных метров.

Для этого он превратил себя в кисть. Тело-кисть, подвешенное на канате, обмакивалось в бочку синей пальчиковой краски, которую родители обычно покупают для первых шагов в искусстве своим малышам, а затем по воле Айденгира-художника выполняло свое предназначение в творческом акте, придуманном музыкантами группы Deichkind.

В результате получилось что-то вроде современной интерпретации "Сотворения Адама" из Сикстинской капеллы в Ватикане. Видео процесса можно посмотреть на сервисе Vimeo. Со съедобной детской краской проблем не возникло, но полотно, как рассказал Айдингер, чем-то напоминало наждачную бумагу, так что без ссадин и царапин не обошлось.

Благотворительная акция во время пандемии

Как сообщает арт-журнал Monopol, сейчас это произведение, подписанное одновременно автором и кистью, выставлено на продажу за 149 тысяч евро на сайте www.startnext.com вместе с другими лотами в рамках акции по сбору средств для поддержки сотрудников, обеспечивающих турне и выступления этой группы. Из-за локдауна и других ограничительных мер концерты уже много месяцев не проводятся, люди остались без работы и нуждаются в поддержке.

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