Лагодинский: ФРГ не готова к войне с РФ

Сергей Лагодинский родился в Советском Союзе, а сегодня он немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых. В программе #вТРЕНДde он рассказал, готов ли Берлин обменять российского киллера Красикова на оппозиционера Навального, поддержит ли ФРГ мирные переговоры между Киевом и Москвой, и станет ли ЕС строить отношения с новой российской диктатурой после Путина.
00:00 Интервью с Сергеем Лагодинским
01:05 Обменяет ли Берлин Навального на киллера Красикова
06:02 Почему в ФРГ нет гонений на "путинферштееров"
07:25 Про "кремлевскую агентуру", Татьяну Жданок и АдГ
10:20 Про перспективы популистской АдГ
13:08 Готова ли Германия к войне с "путинской Россией"
20:06 Об усталость немцев от войны в Украине
23:20 О будущем украинских беженцах в ФРГ
24:20 Что делать с Россией после ухода Путина?