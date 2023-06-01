Лагодинский: ФРГ не готова к войне с РФ

Немецкий депутат Сергей Лагодинский родился в Советском Союзе, а сегодня он немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых. В программе #вТРЕНДde он рассказал, готов ли Берлин обменять российского киллера Красикова на оппозиционера Навального, поддержит ли ФРГ мирные переговоры между Киевом и Москвой, и станет ли ЕС строить отношения с новой российской диктатурой после Путина.

Сергей Лагодинский родился в Советском Союзе, а сегодня он немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых. В программе #вТРЕНДde он рассказал, готов ли Берлин обменять российского киллера Красикова на оппозиционера Навального, поддержит ли ФРГ мирные переговоры между Киевом и Москвой, и станет ли ЕС строить отношения с новой российской диктатурой после Путина.



00:00 Интервью с Сергеем Лагодинским

01:05 Обменяет ли Берлин Навального на киллера Красикова

06:02 Почему в ФРГ нет гонений на "путинферштееров"

07:25 Про "кремлевскую агентуру", Татьяну Жданок и АдГ

10:20 Про перспективы популистской АдГ

13:08 Готова ли Германия к войне с "путинской Россией"

20:06 Об усталость немцев от войны в Украине

23:20 О будущем украинских беженцах в ФРГ

24:20 Что делать с Россией после ухода Путина?