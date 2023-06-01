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Лагодинский: ФРГ не готова к войне с РФ

Константин Эггерт
14 февраля 2024 г.

Немецкий депутат Сергей Лагодинский родился в Советском Союзе, а сегодня он немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых. В программе #вТРЕНДde он рассказал, готов ли Берлин обменять российского киллера Красикова на оппозиционера Навального, поддержит ли ФРГ мирные переговоры между Киевом и Москвой, и станет ли ЕС строить отношения с новой российской диктатурой после Путина.

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Сергей Лагодинский родился в Советском Союзе, а сегодня он немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых. В программе #вТРЕНДde он рассказал, готов ли Берлин обменять российского киллера Красикова на оппозиционера Навального, поддержит ли ФРГ мирные переговоры между Киевом и Москвой, и станет ли ЕС строить отношения с новой российской диктатурой после Путина.


00:00 Интервью с Сергеем Лагодинским
01:05 Обменяет ли Берлин Навального на киллера Красикова
06:02 Почему в ФРГ нет гонений на "путинферштееров"
07:25 Про "кремлевскую агентуру", Татьяну Жданок и АдГ
10:20 Про перспективы популистской АдГ
13:08 Готова ли Германия к войне с "путинской Россией" 
20:06 Об усталость немцев от войны в Украине
23:20 О будущем украинских беженцах в ФРГ
24:20 Что делать с Россией после ухода Путина?

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О программе

Константин Эггерт - журналист, публицист, обозреватель DW, ведущий рубрики "вТРЕНДde"
Фото: DW

вТРЕНДde

Интервью-проект DW c ведущим Константином Эггертом. Что стоит за решениями политической элиты России и Запада? Что думают представители культуры и общественные деятели?

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