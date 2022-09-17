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Взрывы в ходе конфликта на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, 16 сентября 2022 года
Столкновения на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, 16 сентябряФото: KYRGYZ BORDER GUARD SERVICE/REUTERS
КонфликтыКыргызстан

Кыргызстан сообщил о 24 жертвах конфликта с Таджикистаном

Александра Иванова
19 мин. назад

По данным СМИ Кыргызстана, среди пострадавших в результате боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе - как минимум шесть детей.

https://www.dw.com/ru/kyrgyzstan-soobsil-o-gibeli-24-celovek-v-hode-konflikta-s-tadzikistanom/a-63158307

В результате боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе погибли 24 жителя Кыргызстана, еще 103 человека получили ранения, сообщил Минздрав страны в ночь на субботу, 17 сентября. "По оперативным данным, в больницы Баткенской области поступили тела 24 человек. В Баткенской областной объединенной больнице - 12 погибших, в центрах общеврачебной практики Лейлека - 10, Кудунду - 2", - цитируют местные СМИ пресс-релиз министерства.

Со своей стороны, глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев уточнил, что жертв среди гражданских жителей было "меньше", потому что их успели эвакуировать в безопасные места. Заявление Ташиевана кыргызском языке было опубликовано вечером 16 сентября в соцсети Facebook.

Из сообщений кыргызстанских СМИ следует также, что среди погибших была пятнадцатилетняя девочка, а среди пострадавших - как минимум шесть детейв возрасте от девяти месяцев до одиннадцати лет.

Таджикистан на данный момент не предоставил официальных данных о числе погибших и пострадавших в ходе обострения приграничного конфликта с Кыргызстаном.

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана

Граница между Кыргызстаном и Таджикистаном не на всех участках демаркирована и из-за этого периодически становится зоной конфликтов. В последний раз ситуация там обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках пограничники устроили перестрелки.

Утром 16 сентября погранслужба Кыргызстана заявила, что таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия, а также произвела минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. При этом кыргызская сторона обвинила Таджикистан в попытке захватить часть территории соседнего государства.

Между тем Таджикистан обвинил кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из "тяжелого оружия".

В Баткенской области введен режим ЧС

Во второй половине дня 16 сентября СМИ сообщили, что Кыргызстан и Таджикистан достигли договоренности о прекращении огня.

Между тем в тот же день, 16 сентября, полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев подписал указ о введении в Баткенской области режима ЧС. Как отмечает пресс-служба МЧС КР,  этот шаг был предпринят "в целях установления мира в регионе, обеспечения безопасности граждан в очагах конфликта, проведения работ по эвакуации и расселению населения, недопущения гибели людей и мобилизации соответствующих сил".

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