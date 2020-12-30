Кыргызстан обновил число жертв и пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном

Число пострадавших граждан Кыргызстана в ходе конфликта на приграничной территории этой центральноазиатской республики и Таджикистана достигло 183 человек, 34 человека скончались, сообщила заместительница министра здравоохранения Ализа Солтонбекова в понедельник, 3 мая. По ее словам, 99 раненых, в том числе 75 гражданских лиц, по-прежнему находятся в медицинских учреждениях.

В то же время СМИ Таджикистана оценивают количество погибших сограждан минимум в 8 человек, а пострадавших - не менее чем в 90. Официальный Душанбе не подтвердил эти сведения.

Перестрелка с участием военнослужащих на границе Кыргызстана и Таджикистана

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана возник 28 апреля из-за участка водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара. Попытка одной из сторон установить там видеонаблюдение привела к росту напряженности: стороны забросали друг друга камнями. Позднее ситуация переросла в конфликт с участием военных и применением огнестрельного оружия.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, но на следующий день перестрелка возобновилась. Однако 1 мая председатель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о полном прекращении огня. Кыргызские власти объявили 1 и 2 мая днями национального траура. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил Таджикистану создать "комиссию по поддержанию мира" из старейшин обеих стран для предотвращения новых конфликтов.

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