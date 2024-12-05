Курс биткоина впервые превысил 100 тысяч долларов

Курс биткоина (BTC) утром в четверг, 5 декабря, впервые в истории превысил 100 тысяч долларов. По данным CoinMarketCap, цена первой криптовалюты обновила исторический максимум, выйдя на уровень 104 000 долларов. Абсолютный рекорд был зафиксирован на криптобиржах Coinbase и на Binance. Позднее BTC стал торговаться около $102,1 тысячи, за сутки он подорожал на 5,7 процента.

Общая капитализация рынка криптовалют выросла за сутки на 1,4 процента, до 3,82 трлн долларов. Общий объем торгов цифровыми монетами превысил 480 млрд долларов.

Трамп продвигает сторонника криптовалюты на ключевой пост

Рекордный взлет биткоина совпал по времени с известием о том, что избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить сторонника криптовалюты Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В день выборов в США в начале ноября один биткойн стоил менее 70 000 долларов США. После победы Трампа на выборах 5 ноября курс значительно вырос, но в последнее время он оставался ниже отметки в 100 000 долларов. Будущий глава Белого дома в ходе предвыборной кампании заявлял, что намерен ослабить регулирование криптовалют и сделать США мировым центром для "крипты и биткойна".

Тем самым Трамп дистанцируется от политики уходящей администрации президента Джо Байдена, которая поддерживает регулирование криптовалют. Эти валюты позволяют осуществлять цифровые платежи без контроля со стороны банков.