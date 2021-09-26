Германия и выборы: что пошло не так? (фото)

Отправившись в воскресенье на избирательные участки, многие берлинцы были удивлены: очереди из желающих проголосовать растянулись на сотни метров. И желающих было немало, и коронавирусную социальную дистанцию никто не отменял. Многие уходили, потом возвращались, а некоторые в результате так и не стали голосовать. На отдельные участки пришлось подвозить бюллетени, потому что их просто не хватило.

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А два берлинских участка оказались попросту запертыми с утра. Попасть туда не могли и те, кто должен был там работать. Чтобы разблокировать электронные замки, вызывали пожарных. В результате даже после официального закрытия участков в 18:00 граждане все еще стояли на улицах - голосование в Берлине пришлось продлить. Столичным властям явно придется разбираться с недостатками организации - избиратели им это еще припомнят.

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Очередь из желающих проголосовать в центре Берлина

Хаос возник, по всей видимости, потому что в столице параллельно проходило сразу несколько голосований плюс Берлинский марафон. Однако некоторые забавные аномалии происходили и в других местах. На участках в Любеке закончились "одноразовые" шариковые ручки. Из-за коронавируса каждому избирателю должна была достаться своя, но их количество не рассчитали.

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