Кулеба: Украине нужны неограниченные поставки военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны обеспечить "неограниченную и своевременную" поставку вооружения и боеприпасов стране. "Стратегия помощи Украине капля по капле больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", - заявил Кулеба в пятницу, 8 марта, на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции.

По словам главы украинской дипломатии, эпоха мира в Европе закончилась. И теперь "слабые решения" приведут к "большим войнам", а "сильные" - к их окончанию.

Кулеба не увидел проблем в присутствии в Украине иностранных военных

Дмитрий Кулеба также прокомментировал недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать возможность отправки военнослужащих в Украину. "В период с 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно действовало множество учебных миссий. Я не вижу причин, почему это не могло продолжаться", - сказал он.

Накануне президент США Джо Байден в своем обращении к нации заявил, что не планирует отправлять американских военных в Украину. Но в то же время выступил за продолжение оказания стране военной помощи.

На задержки в помощи Украине жаловался и Зеленский

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский после посещения позиций украинских войск под Купянском заявил, что российская армия пользуется задержками в помощи Украине со стороны союзников. Из-за этого, по его словам, на нескольких частях фронта сложилась "очень тяжелая ситуация".

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