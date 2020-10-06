Спасители Романа Поланского

Из еды - лишь картофель, иногда молоко, летом - грибы или голубика. Бухала были бедной семьей польских крестьян. С тремя детьми они жили в деревушке Высока в 40 километрах от Кракова. И несмотря на лишения, решились делить то немногое, что у них было, с маленьким еврейским мальчиком. В марте 1943 года, пытаясь спасти его от массовой депортации и гибели в концлагере, отец перерезал колючую проволоку, огораживавшую Краковское гетто, в котором оказалась семья известного сегодня режиссера Романа Полански. Девятилетний Роман недолго прятался от нацистов сначала в одной, потом в другой семье. Затем его приютили Стефания Бухала и ее муж Ян. Они рисковали жизнью - за укрытие евреев в оккупированной нацистами Польше убивали. Вероятно, их дети считали "Ромека" родным братом. С ними он прожил почти два года.

В поисках семьи спасителей

После окончания Второй мировой войны Роман Полански дважды приезжал в деревню Высока, чтобы что-то узнать о судьбе семьи Бухала. В своей автобиографии он говорит, что при виде дома не мог себе представить, как там могли жить шесть человек. Будни Бухала он называет борьбой за выживание. Попытки найти кого-то из спасшей его семьи не увенчались успехом. Это удалось сделать другим. Работая над фильмом о том, что пережили в войну Полански и его друг, известный фотограф Рышард Горовиц, молодые польские режиссеры Матэуш Кудла и Анна Кокошка-Ромер разыскали Станислава - внука Стефании и Яна. Он не имел представления о том, что его предки прятали у себя Полански. Отец Станислава Людвиг умер в 1999 году и до конца своей жизни был убежден, что "Ромек" - его брат. Все эти годы Станислав думал, что у него есть дядя в Америке.

Семья Бухала

Лишь после личной встречи с Полански возникла уверенность в успехе поисков. "Когда Станистав Бухала показал ему фотографии своей бабушки, растроганный Полански сказал: "Да, это она. Она спасла мне жизнь", - рассказывает в интервью DW Анна Кокошка-Ромер. По ее словам, совместная поездка в деревню Высока для обоих была очень волнительным моментом. К тому же, Станислав там еще никогда не бывал. "Полански рассказал ему о его бабушке и дедушке: где стоял дом с крышей из соломы, чем они занимались, где росли яблони и сливы", - говорит режиссер. После этой встречи Полански обратился в Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем с просьбой увековечить память Стефании Бухала. "Она дала мне пристанище и при этом рисковала своей жизнью и своей семьей. Она была мягкой, деликатной и тяжело трудящейся женщиной", - указал Полански.

Эпицентр Холокоста

75 лет спустя после войны Станислав получил медаль, которая предназначалась его покойной родственнице. На церемонии награждения в польском Глевице в октябре присутствовал и 87-летний Полански. Семья Бухала пополнила список из более 27 тысяч Праведников народов мира. То, что почти четверть из них - поляки, основательница центра по изучению Холокоста при польской Академии наук Барбара Энгелькинг считает объяснимым. В разговоре с DW она отмечает, что до Холокоста большинство (около 3 миллионов) евреев проживали в Польше: "Было бы странным, если бы в стране, где было столько евреев и которая стала эпицентром Холокоста, не нашлось такое количество людей, готовых помочь". Вывести типологию спасителей и их мотивов сложно. Одни делали это за деньги, другие помогали из солидарности или по дружбе. Например, в Варшаве до войны поляки и евреи жили бок о бок и поддерживали дружеские отношения, которые сохранились и в войну.

Мемориал с именами спасителей евреев в Яд Вашем

Почетное звание "Праведники народов мира" присваивают личностям и организациям не еврейского происхождения, которые вопреки нацистскому режиму спасали евреев. Их имена и страны происхождения отмечены на мемориальных стенах почета в Яд Вашем. На медали, которую получил Станистав Бухала, написано: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир".

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