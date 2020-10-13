В Берлине будет еще один памятник - жертвам нацизма на востоке Европы и в СССР

Почти четверть века назад - в 1997 году - германский бундестаг принял резолюцию, в которой, в частности, говорилось: "Вторая мировая война была наступательной войной на уничтожение, преступлением, совершенным по вине национал-социалистической Германии". Тогда же было решено установить в Берлине памятники и мемориалы в память о жертвах нацизма.

Такие памятники в Берлине теперь есть. А скоро к ним добавиться еще один - в соответствии с решением бундестага увековечить память жертв войны и нацистской тирании в странах Восточной Европы и Советском Союзе.

В Берлине много памятников жертвам нацизма

В Берлине трудно не услышать эхо Второй мировой войны, развязанной фашистской Германией. О ней напоминают много разных памятников и мемориалов. Первые появились в городе уже через несколько месяцев после капитуляции рейха. Это, например, мемориал павшим советским воинам в Тиргартене и знаменитый Трептов-парк, возведенные советскими архитекторами и строителями.

Мемориал павшим советским воинам в Тиргартене

Есть в Берлине и памятники жертвам нацизма, созданные самими немцами. В самом центре, в двух шагах от Бранденбургских ворот, с 2005 года на территории в 19 тысяч квадратных метров существует эмоционально очень сильный мемориал жертвам Холокоста.

Три года спустя в центре Берлина был построен мемориал гомосексуалам - жертвам нацизма, в 2012-м - мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома, а еще через два года - мемориал жертвам эвтаназии в нацистской Германии. Нет, однако, в Берлине до сих пор ни одного немецкого памятника, посвященного жертвам нацистской войны на уничтожение в странах Восточной Европы и Советском Союзе.

Долгий путь к решению о новом мемориале

Немецкие историки, как и историки из стран, которые были оккупированы фашистской Германией в годы Второй мировой войны уже давно обращали внимание на этот пробел в немецкой культуре проработки истории.

Федеральный президент у мемориала гомосексуалам - жертвам нацизма

И только в 2018 году, при формировании четвертого правительства канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), ее консерваторы и социал-демократы записали в своем коалиционном соглашении намерение отдать долг памяти "группам жертв национал-социализма, которым до сих пор уделялось мало внимания" и укрепить в столице Германии "память о жертвах немецкой войны на уничтожение на востоке в диалоге с нашими восточноевропейскими соседями".

Прошло, однако, еще более двух лет, прежде чем в германском бундестаге закончился мучительный поиск консенсуса по вопросу о том, каким именно должен стать новый мемориал, о жертвах каких оккупированных нацистами стран напоминать в первую очередь. Итогом этой внутрипарламентской дискуссии стала принятая 9 октября резолюция, предписывающая правительству еще до конца года представить план реализации этого проекта.

"Каждое поколение обязано заново прорабатывать собственное прошлое"

"Федеративной республике необходимо иметь место памяти, воспоминаний, информации и диалога о немецкой войне на уничтожение, немецкой оккупации и группах жертв, которым прежде придавалось мало внимания", - говорится в резолюции.

9 мая в берлинском Трептов-парке

В памяти о прошлом не может быть черты, подведенной под историей, говорил в ходе дебатов по проекту Томас Хакер (Thomas Hacker) из фракции либеральной СвДП: "Каждое поколение обязано заново прорабатывать собственное прошлое".

За резолюцию проголосовали не только представившие ее проект правящие консерваторы и социал-демократы, но и оппозиционные либералы, "зеленые" и посткоммунисты из Левой партии. Против выступили только депутаты правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АДГ), которые назвали намерения своих парламентских коллег "манией воспоминаний" и предложили воздвигнуть мемориал немецким жертвам Второй мировой войны.

Центр исторического просвещения

Согласно принятой резолюции, будущий мемориальный центр в Берлине должен стать "местом исторического просвещения", в котором в "сравнительной европейской перспективе" следует разъяснять характер немецкой войны на уничтожение и информировать о том, "в какой мере и каким образом Вторая мировая война и по сей день остается очень важной отправной точкой в польской, белорусской или украинской культуре воспоминаний о прошлом".

Мартин Ауст

Создания такого мемориального документационного центра долгие годы добивался историк, профессор Боннского университета Мартин Ауст (Martin Aust). Теперь он приветствует решение парламентариев: "То, чем занимался бундестаг, было вызвано необходимостью восполнить пробел в воспоминаниях. Если бы мы захотели восполнить этот пробел, "отрабатывая" памятными проектами одну за другой группы жертв, это привело бы к сильной конкуренции и необходимости принимать трудные решения".

Поэтому Ауст считает правильным, что бундестаг принял резолюцию, выражающую политическую волю отдать дань памяти всем жертвам этой войны, никого не забыть. "После памятников убитым евреям Европы, убитым синти и рома, репрессированным гомосексуалам и жертвам эвтаназии, - заявил историк, - теперь в Берлине будет и место, где можно будет получить информацию о судьбах миллионов подвергавшихся репрессиям и погибших в ходе немецкой войны на уничтожение в Европе, прежде всего, в Польше, странах Балтии, Советском Союзе, Югославии и Греции, отдать им дань памяти".

Немецкий историк о жертвах нацистов в СССР

Историк назвал "примечательным" тот факт, что авторам документа удалось избежать установления какой бы то ни было "иерархии различных групп жертв". Не факт, однако, что столь же позитивно к принятой бундестагом резолюции отнесутся в странах, особенно сильно пострадавших от фашистской оккупации и репрессий. "Нам следует настроиться на то, что в Польше будут звучать разочарованные голоса - со стороны польского правительства и правящей партии PIS", - указал Ауст.

Представители польского правительства уже давно требуют от Германии установить памятник именно польским жертвам Второй мировой войны и нацистской оккупации. Среди немецких депутатов также есть много сторонников этой идеи. В конце октября тема памятника польским жертвам будет вынесена на обсуждение бундестага.

Мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома в центре Берлина

Мартин Ауст, однако, считает, что "не стоит ограничиваться лишь польскими жертвами". Война Германии в Восточной Европе началась в 1939 году в Польше и обострилась с 1941 года в странах Балтии и в СССР, что сказалось и на преступлениях в Польше, напоминал историк в интервью DW еще год назад.

"В немецкой памяти, - убежден он, - должны остаться и советские жертвы немецкой войны на истребление - будь то жертвы блокады Ленинграда, количество которых исчисляется почти миллионом человек, будь то мирные жители примерно 7000 белорусских сел, которых солдаты вермахта и СС убили в ходе так называемой борьбы против партизан, будь то многочисленные жители Украины, депортированные в "третий рейх" на принудительные работы, будь то около трех миллионов пленных красноармейцев, специально доведенных вермахтом до смерти от холода и голода".

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Места памяти в Германии "Бараки Сименса" в Равенсбрюке Заключенные Равенсбрюка и многочисленных его подлагерей использовались на принудительных работах. В 1940 году здесь было создано текстильное производство, а в 1942 году электротехнический концерн Siemens & Halske AG построил 20 промышленных бараков. По свидетельствам выживших узников, в конце 1944 года на эту фирму здесь ежедневно работало до 3000 женщин и детей.

Места памяти в Германии Печи для Освенцима Бывшая фабрика Topf & Söhne в Эрфурте. Здесь по заказу национал-социалистов производились печи, в которых сжигали людей, погибших в Освенциме и других концентрационных лагерях. В Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2011 года в бывшем здании фабрики открыт документационный центр.

Места памяти в Германии ''Камни преткновения'' Такие металлические таблички, вмонтированные в тротуары, можно увидеть во многих городах Германии. ''Камни преткновения'' - Stolpersteine. Первый из них немецкий художник Гунтер Демниг установил в Кельне в 1995 году. Камни напоминают о жертвах национал-социализма около домов, в которых они жили. Их насчитывается уже более 45 тысяч в 800 немецких населенных пунктах и 200 - за пределами Германии.

Места памяти в Германии Гестапо Изучением преступлений нацизма в Германии также занимаются многочисленные документационные центры. В Кельне такой центр и музей расположены в бывшем здании гестапо - EL-DE-Haus. В его подвале находились камеры для заключенных, на стенах которых сохранились надписи, в том числе, на русском языке.

Места памяти в Германии Гомосексуалы С 1935 года нацисты начали также преследовать гомосексуалов. Всего в "третьем рейхе" их было осуждено более 50 тысяч. Около 7 тысяч погибли в концлагерях. В 1995 году на набережной в Кельне был установлен памятник - Розовый треугольник. Мемориал, изображенный на фото, открыли в 2008 году в берлинском парке Большой Тиргартен. Еще один находится во Франкфурте - Франкфуртский ангел (1994).

Места памяти в Германии Противники режима Музей тюрьмы Плётцензее в Берлине. В 1933-1945 годах национал-социалисты казнили здесь более 3000 противников режима, многих - на гильотине. Среди жертв - участники неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года и те, кто знал о его подготовке.

Места памяти в Германии Серые автобусы "Серый автобус" - монумент, созданный в 2006 году в память о более чем 70 тысячах жертв евгенической программы "Т-4" - людей с психическими расстройствами, умственно отсталых, наследственно отягощенных больных и инвалидов. Такие автобусы забирали их в центры умерщвления. Памятник перевозят, временно устанавливая в местах, связанных с программой. Копия постоянно находится в Кельне.

Места памяти в Германии Замок Графенек Один из шести центров, в которых осуществлялись убийства людей в рамках программы эвтаназии "Т-4", находился в замке Графенек в Баден-Вюртемберге. С января по декабрь 1940 года здесь в камерах с угарным газом погибли 10654 человека. В 2005 году здесь открыли документационный центр, в котором ежегодно бывает до 20 тысяч посетителей.

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Места памяти в Германии Преступники Эта фотография была сделана в 1946 году во время процесса по делу врачей и других сотрудников еще одного нацистского центра умерщвления, находившегося в гессенском городе Хадамар. В газовых камерах, с помощью инъекций и преднамеренного прекращения необходимых терапий они убили около 14500 пациентов. Постоянная экспозиция, рассказывающая об этих преступлениях, работает в Хадамаре с 1991 года.

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